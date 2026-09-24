La casa del cinema e degli ayatollah

Dove sono finiti i festival del cinema dove si omaggiava il dissenso cinematografico iraniano dei Kiarostami e dei Panahi? A Venezia ormai si parla solo di Gaza e contro Israele, a Roma questa messinscena degli ayatollah. Perché un luogo pubblico romano, gestito da una fondazione che produce la Festa del cinema, offre la propria aura e sala a un’operazione che a Teheran si chiamerebbe, senza pudore, “fronte culturale della rivoluzione”? Siamak Pourzand, collaboratore della rivista francese di critica cinematografica Cahiers du Cinema, eroe del dissenso iraniano che si è suicidato buttandosi dal sesto piano della sua casa a Teheran, al suo aguzzino in carcere che lo “interrogava” un giorno chiese: “Questa domanda non era nell’elenco, che cosa devo dire?”. La Casa del cinema di Roma può e deve mostrare l’Iran. Ma deve dire quale. Se è quello del dissenso e di Pourzand o se è quello di Khamenei e del dio della guerra.