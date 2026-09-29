La sorpresa di tanti per la visita di Papa Leone e la scoperta di Lourdes di Franz Werfel

“In questo modo la Provvidenza mi condusse a Lourdes, della cui storia prodigiosa non avevo fino ad allora la più superficiale nozione”. Si stupì di quel luogo, appartato sotto le montagne, pieno di conventi e di ostelli per i malati. Rimasero nascosti sette settimane. Durante quei giorni Werfel iniziò a informarsi sulla storia delle apparizioni, conobbe la Grotta di Massabielle e la vita di Bernadette Soubirous. Ne rimase colpito. Rimase anche più colpito che una storia così straordinaria fosse quasi sconosciuta a una grande parte del mondo. Così fece un voto: se mai fossero riusciti a fuggire in America, “prima di ogni altro lavoro avrei cantato la canzone di Bernadette come meglio avessi potuto”. Fu così nel 1941 a New York scrisse Il canto di Bernadette . Divenne un grande successo, nel 1943 ne fu tratto un film, il melodramma agiografico di Henry King, tanto diverso dalla limpida narrazione simpatetica ma mai dottrinale di Werfel.

Nella introduzione alla prima edizione, in cui racconta la drammatica scoperta di Lourdes, scrive: “Il lettore diffidente, di fronte ai fatti qui narrati, può chiedere con maggior diritto che per le epopee storiche: ‘Che cosa è vero? Che cosa è inventato?’. Io gli rispondo: tutti gli avvenimenti notevoli che formano il contenuto del libro sono in realtà accaduti. Essi si sono iniziati non più di ottant’anni fa e si svolgono quindi nella piena luce della storia; la loro verità è attestata, in fedele testimonianza, da amici, da nemici e da osservatori spassionati. Il mio racconto non altera menomamente questa verità”. Werfel non si convertì. Volle solo dare testimonianza di una sorpresa, che era anche la scoperta di un’altra fede e di un’altra Francia, come poteva essere quella contadina dei Pirenei di metà Ottocento, non troppo diversa da quella che lo ospitò in riva alla Gave. “Ho osato cantare la canzone di Bernadette, io che non sono cattolico ma ebreo”. Come i molti commentatori, quelli non principalmente interessati a difendere i recinti, che hanno accusato il contraccolpo di una strana scoperta. (Il canto di Bernadette è edito da Gallucci).