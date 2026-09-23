"Leone XIV potrebbe risvegliare l'occidente". Partendo dalla Francia

Roma. Perfino Libération sta dedicando pagine su pagine alla visita del Papa in Francia, ancor prima che la tale visita inizi (l’atterraggio a Parigi sarà venerdì). Ciò è indicativo dell’importanza dell’evento, l’aspettativa è alta e anche tra gli anticlericali più integerrimi si attende con una certa curiosità quel che Leone XIV dirà nei suoi quattro giorni fra la Ville Lumière, Lourdes e Metz, patria di Robert Schuman. Certo, sul quotidiano della sinistra c’è chi invoca il “vade retro”, ma insomma: a pochi mesi dalle presidenziali che tutto potrebbero cambiare, l’effetto della venuta del Pontefice massimo nella patria della laicità dogmatica è destinato a produrre qualche risultato. Da vedere in quale modo, ça va sans dire. Ma che dirà Leone ai francesi?

Certo, terrà le sue omelie, presiederà la suggestiva processione aux flambeaux a Lourdes, ma il dato meramente politico attira gli sguardi interessati di osservatori, cultori di materie ecclesiastiche e storici. Come è naturale che sia, sotto la lente d’ingrandimento è finito il rapporto con Emmanuel Macron, il presidente che si è visto rifiutare dal Vaticano la cena di gala, gli onori militari con Guardia presidenziale, onori vari e perfino il permesso di accompagnare Leone in un tour a Notre-Dame: lì il Papa ci va per i Vespri, non per visite guidate. Non c’è antipatia, è solo che per Roma il viaggio è apostolico, non una visita di stato. E basterebbe guardare il programma per accorgersene. Non è un moto di stizza verso la grandeur locale né per una lettura troppo politica del viaggio: a dimostrarlo c’è il fatto che lunedì, a Metz, potrebbero tenersi anche incontri bilaterali fra il Pontefice e qualche leader straniero, se vi saranno le condizioni. Ma ogni cosa a suo tempo e nel suo spazio: a Metz si parlerà tanto di Europa, del processo d’integrazione, della sua origine e del suo stato attuale. A Notre-Dame si va per cantare il Magnificat. E pazienza per i puristi della laïcité che hanno protestato per la messa in Place de la Concorde, luogo che mai e poi mai dovrebbe ospitare il capo della suprema ignoranza. Tant’è: la risposta migliore l’hanno data i seicentomila iscritti alla celebrazione eucaristica.

Il cardinale François-Xavier Bustillo, vescovo di Ajaccio, ha detto al Figaro che “il Papa viene anzitutto in nome della vita: questo è il senso dello slogan della sua visita. Ma non viene a fare la morale. Dirà con chiarezza quale sia la sua visione della vita, in un paese libero, in un’epoca in cui ci vengono annunciate molte morti. Il nostro paese, e l’occidente in generale, è abbastanza tanatofilo: morte del pianeta, morte di un sistema politico, morte di un sistema economico, morte della Chiesa, eccetera. Alla fine è deprimente. Del resto, chi annuncia ancora la vita? Questo si ricollega a un’altra inquietudine su scala francese, europea e quasi mondiale: l’inverno demografico. Perché inverno e non primavera? Alla radice ci sono molte paure: del futuro, di rimanere senza denaro, di perdersi. Il motore dell’occidente è, tragicamente, la paura. E con la paura come motore non si può andare avanti. Se chiudiamo i reparti di maternità, moltiplichiamo le case di riposo per anziani, votiamo una legge sull’eutanasia, allora quale futuro può avere un popolo del genere? Credere nella vita è un’urgenza per il paese”.