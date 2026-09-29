C’è vita nello Stretto di Hormuz

Sempre secondo Kpler, le riserve di petrolio accumulate dall’Iran al di fuori della zona di blocco potrebbero esaurirsi entro metà ottobre, e questo metterebbe l’Iran in una condizione di debolezza negoziale, togliendogli la leva più forte nei colloqui con gli Stati Uniti e la possibilità di ottenere concessioni tenendo in ostaggio le forniture energetiche globali, ma rappresenterebbe anche un incentivo ad aumentare gli attacchi contro le petroliere, i porti e le infrastrutture energetiche degli stati del Golfo, usando l’unico mezzo che gli è rimasto per aumentare la pressione. Ieri l’agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo ha dichiarato che durante la notte è scoppiato un incendio, poi spento, a bordo di una petroliera che è stata colpita da “un proiettile non identificato” mentre attraversava lo Stretto di Hormuz.