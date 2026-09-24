Stop al divieto di Trump. Cnn, Ms Now e Politico riammesse alla Casa Bianca

Durante l’udienza di mercoledì, il legale del dipartimento della Giustizia Michael Velchik ha sostenuto che le tre testate avessero messo in pericolo la sicurezza nazionale e che spettasse al presidente decidere sugli accessi alla Casa Bianca. I legali dell'amministrazione hanno anche richiamato le lettere inviate alle redazioni martedì, indicando nella possibilità di rispondere alle contestazioni una garanzia sufficiente. Quelle comunicazioni, però, sono arrivate quando gli accrediti erano già stati ritirati.

Il divieto è stato annunciato venerdì 18 settembre su Truth e sabato i giornalisti sono stati respinti all’ingresso della Casa Bianca. Lunedì Cnn, Ms Now e Politico hanno presentato il ricorso. Trump aveva già anticipato che, in caso di sconfitta, avrebbe fatto appello. Kelly ha però precisato che provvedimenti temporanei di questo tipo generalmente non sono impugnabili e ha rifiutato di sospendere l’efficacia dell’ordinanza. Gli accrediti devono essere ripristinati subito, mentre il tribunale valuta se garantire ai giornalisti l’accesso alla Casa Bianca anche oltre i 14 giorni.