Trump vuole essere l’unica fonte della storia, ma sembra più un pensionato megalomane

Fra i suoi vari evidenti problemi, Trump ne ha alcuni proprio riguardo a questi due aspetti. Da un lato pretende di incarnare la storia in divenire e perciò non si trattiene in alcun modo dall’annunciare di continuo eventi senza precedenti e dalle conseguenze epocali (tutto viene sintetizzato nell’autoproclamata formula del “miglior presidente di sempre”). Dall’altro, Trump pretende anche il monopolio nella comunicazione di questi eventi: quindi non solo si è fabbricato da sé una tribuna solipsistica, il social network Truth, ma tende a usarlo nel cuore della notte, quando si presume che la gente dorma e l’irruzione delle novità possa agire incontrollata e incontrastata. Trump crede di odiare la Cnn e le altre reti perché a suo dire lo diffamano. In realtà le odia perché gli sottraggono la possibilità di essere sia unico protagonista sia unica fonte della storia; non farlo seguire dalle troupe, lasciandolo solo a blaterare o a digitare spropositi sullo smartphone come qualsiasi pensionato megalomane, è dunque il modo più efficace per dimostrargli che non è possibile.