Sberle all’Europa degli europeisti a metà

Il discorso di ieri di von der Leyen contiene però un elemento inedito e interessante che riguarda una critica più importante della solita e giusta tirata d’orecchi ai populisti irresponsabili e ai cavalli di troia del putinismo. Von der Leyen ieri ha ricordato che tra coloro che hanno una notevole responsabilità nell’aver reso l’Europa meno attrattiva, meno efficiente, meno dinamica rispetto a quello che potrebbe essere ci sono gli europeisti a metà. La presidente della Commissione non li chiama così, ma il profilo è chiaro. “Vogliamo lasciarci frenare dalle divisioni e dalle dipendenze?”, si domanda. Vogliamo ammettere una buona volta che “nessun paese può farcela da solo”, che qui “continuiamo a frammentare i capitali, le reti, il potere d’acquisto”, che tutte le istituzioni devono “agire con maggior rapidità?”, che “la dottrina, le istituzioni e il processo decisionale dell’Unione non si sono evoluti al ritmo della nuova realtà” e che “è giunto il momento che intervengano gli stati membri”? Il messaggio è fin troppo chiaro. Non si può essere europeisti in astratto e poi non esserlo quando l’integrazione tocca interessi nazionali. Non si può combattere contro la burocrazia a Bruxelles e poi ricreare una parte di quella burocrazia a livello nazionale. Non si può pensare di difendere l’Europa dalle minacce russe senza capire che le incursioni nei nostri cieli sono parte di una strategia unica che spinge l’Europa a fare un salto di qualità nella protezione dei suoi confini.