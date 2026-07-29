I sauditi partecipano a un raid anti iraniano assieme agli americani. La “pausa” isterica
Le milizie filosciite irachene avevano lanciato per due giorni di fila i loro droni contro i siti petroliferi sauditi, e Riad aveva già detto a Baghdad di fare in modo di non trasformare il suo paese nella rampa di lancio di questi attacchi, altrimenti ne avrebbe subìto le conseguenze. Così è stato
Foto Ap, via LaPresse
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Scrive di politica estera, in particolare di politica europea, inglese e americana. Tiene sul Foglio una rubrica, “Cosmopolitics”, che è un esperimento: raccontare la geopolitica come se fosse una storia d'amore - corteggiamenti e separazioni, confessioni e segreti, guerra e pace. Di recente la storia d'amore di cui si è occupata con cadenza settimanale è quella con l'Europa, con la newsletter e la rubrica “EuPorn – Il lato sexy dell'Europa”. Sposata, ha due figli, Anita e Ferrante. @paolapeduzzi