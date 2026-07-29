I sauditi partecipano a un raid anti iraniano assieme agli americani. La “pausa” isterica

L’idea di sovranità è estremamente duttile in alcune parti del mondo e in alcune circostanze, così Baghdad denuncia la violazione della sovranità da parte dei sauditi e degli americani quando sul suo territorio ci sono milizie spesso incontrollabili che rispettano solo i diktat iraniani. Ma non si può troppo cavillare, in questo caos di sospensioni e riprese, e infatti la grande preoccupazione è proprio l’Arabia Saudita che interviene assieme agli americani per colpire obiettivi iraniani. Le milizie filosciite irachene avevano lanciato per due giorni di fila – nel momento della cosiddetta pausa – i loro droni contro i siti petroliferi sauditi, e Riad aveva già detto a Baghdad di fare in modo di non trasformare il suo paese nella rampa di lancio di questi attacchi, altrimenti ne avrebbe subìto le conseguenze. Così è stato, ma se si solleva lo sguardo, si vede che la pressione iraniana, tra lo Stretto di Hormuz e gli attacchi ai centri petroliferi, è ai limiti dell’accettabilità.