Convergenze strategiche ed economiche in medio oriente

Secondo Marconi – che vive tra Dubai e San Paolo – dal punto di vista emiratino la strategia adottata da Teheran ha finito per accelerare un processo di integrazione economica, tecnologica e strategica tra Israele e le monarchie arabe che, a differenza dell’occidente, lo guardano come un modello di accelerazione tecnologica e finanziaria. Per rispondere all’offensiva di Washington, Teheran ha scelto di colpire Emirati, Arabia Saudita, Qatar e Kuwait, alienandosi il proprio vicinato e spingendolo dall’altra parte: “Mentre l’occidente importa immigrati per far fronte alla mancanza di manodopera, il medio oriente importa cervelli per accelerare la propria avanzata economica e tecnologica, in cui Israele si conferma il principale polo d’innovazione, mentre le monarchie del Golfo ne rappresentano il motore finanziario. Insieme, stanno costruendo un ecosistema fondato su ricerca scientifica, infrastrutture e investimenti. Questa è la ragione per cui il medio oriente non potrà restare a lungo il principale teatro delle crisi internazionali. Quella che oggi è la regione più contesa, dove le tre superpotenze, Stati Uniti, Cina e Russia, si affrontano, contendendosi altre possibili alleanze, è destinata a diventare a sua volta una superpotenza a pieno titolo. I mercati stanno già anticipando questa trasformazione: nonostante quasi tre anni di conflitto, la Borsa di Tel Aviv ha più che raddoppiato il proprio valore rispetto a prima del 7 ottobre, e lo shekel è tra le valute più forti su scala globale. Questo rispecchia una visione in linea con le leadership del Golfo, che ragionano su orizzonti trentennali e pianificano una diversificazione economica volta a far fronte alla fine dell’èra del petrolio, isolando lo Stretto di Hormuz. Se gli Accordi di Abramo non sono ancora stati estesi a tutti i paesi del Golfo, la collaborazione economica, tecnologica, e di intelligence appare oggi, di fatto, molto più avanzata della diplomazia ufficiale”.