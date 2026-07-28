L’Argentina non è affatto “il paese più razzista al mondo”

streamer afroamericano IShowSpeed ​​durante la partita contro Capo Verde e, due anni prima, Enzo Fernández aveva trasmesso un coro offensivo che derideva le origini africane di alcuni giocatori francesi, per il quale si è poi scusato. Durante la finale, l’attore afroamericano Samuel L. Jackson ha condiviso un post in cui definiva l’Argentina “uno dei paesi più razzisti al mondo, se non il più razzista”. Durante le fasi finali dei Mondiali del 2026 , l’Argentina è diventata il bersaglio di una parte del dibattito internazionale. E’ stata accusata di beneficiare delle decisioni arbitrali – da cui espressioni come “VAR-gentina” e “ArgenFIFA” – di giocare in modo scorretto e di mescolare calcio e nazionalismo, come quando i giocatori hanno esposto uno striscione che faceva riferimento alle Isole Malvinas dopo aver sconfitto l’Inghilterra. A queste accuse si sono aggiunti veri episodi di razzismo: un tifoso ha insultato loafroamericano IShowSpeed ​​durante la partita contro Capo Verde e, due anni prima, Enzo Fernández aveva trasmesso un coro offensivo che derideva le origini africane di alcuni giocatori francesi, per il quale si è poi scusato. Durante la finale,

La reazione in Argentina è stata insolitamente ampia. In una società profondamente polarizzata attorno a Javier Milei, progressisti e sostenitori del governo si sono trovati d’accordo nel respingere tale definizione. C’è certamente una certa sensibilità nazionale in gioco: a nessuno piace essere etichettato negativamente dall’estero. Ma c’è anche la diffusa sensazione che episodi riprovevoli venissero usati per costruire una caricatura di 46 milioni di persone. Che il razzismo esista in Argentina è fuori discussione. La questione è se raggiunga livelli eccezionalmente elevati. Le prove disponibili suggeriscono di no.

Una storia di integrazione

La storia dell’Argentina è tutt’altro che innocente. La schiavitù esisteva nel Río de la Plata coloniale, sebbene su scala molto minore rispetto al Brasile, ai Caraibi o agli Stati Uniti. Nel 1813, il paese introdusse la “libertà del grembo” (Libertad de vientres), una misura avanzata per l’epoca che dichiarava liberi i figli delle donne schiave, e a metà del XIX secolo la schiavitù fu abolita. Lo Stato argentino si espanse anche violentemente nei territori indigeni. Per decenni, inoltre, le élite promossero l’immagine di una nazione bianca ed europea, riducendo la visibilità della popolazione indigena, mista e afrodiscendente del paese.

La traiettoria storica dell’Argentina è stata tuttavia diversa da quella degli Stati Uniti o del Sudafrica. Dopo l’abolizione della segregazione razziale, il paese non ha istituito un sistema legale di segregazione paragonabile alle leggi Jim Crow o allapartheid, né ha proibito i matrimoni interrazziali. Le unioni miste erano comuni e le successive ondate migratorie si sono integrate relativamente in fretta. Questo non ha eliminato il razzismo, ma ha contribuito a rendere meno rigidi i confini razziali. Il linguaggio rivela alcune di queste peculiarità. La parola negro può essere usata come insulto razziale o di classe, soprattutto quando associa la povertà all’emarginazione o alla pericolosità. Ma può anche essere un soprannome comune e affettuoso tra persone di qualsiasi colore della pelle. Il contesto e l’intonazione possono cambiarne completamente il significato, cosa che una traduzione letterale difficilmente può cogliere.

I dati sulla discriminazione

Misurare e confrontare la discriminazione è difficile. Un possibile approccio è offerto dalle Integrated Values ​​Surveys, che hanno raccolto informazioni su valori e atteggiamenti in oltre cento paesi e territori nel corso di diversi decenni. Una domanda è diretta: “Quali gruppi non vorresti avere come vicini?”. Solo il 3% degli argentini afferma di non voler vivere accanto a una persona di un’altra etnia. E’ una delle dieci percentuali più basse al mondo, rispetto al 9% in America Latina, al 12% in Italia, al 13% in Spagna e al 15% a livello globale. Inoltre, l’Argentina si mantiene al di sotto del 5% sin dai primi anni ‘80. Lo stesso schema si ripete per altri gruppi. Solo il 4% si opporrebbe ad avere un immigrato come vicino, 17 punti percentuali al di sotto della media globale, un risultato coerente con una società plasmata da grandi ondate migratorie.

Questa storia contribuisce anche a spiegare perché solo il 2% rifiuta di avere un vicino di un’altra religione. Appena l’8% si opporrebbe ad avere un vicino omosessuale, 30 punti percentuali al di sotto della media globale e leggermente al di sotto della cifra per l’Europa occidentale. Ciò è coerente con il fatto che l’Argentina è stata uno dei primi dieci paesi a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso, nel 2010.

Discriminazione di razza o di classe?

Queste domande misurano la tolleranza dichiarata. Potrebbero sottovalutare i pregiudizi che le persone preferiscono non ammettere e non cogliere le forme più sottili di esclusione in ambito lavorativo, abitativo o nei rapporti con la polizia. Ciononostante, contraddicono l’immagine di una società con un livello straordinariamente elevato di ostilità esplicita verso la diversità. Altri indicatori puntano nella stessa direzione. Secondo Latinobarómetro, il 12% degli argentini identifica i gruppi definiti su base razziale come i più discriminati, rispetto al 20% nell’intera regione e al 53% in Brasile. In Argentina, il gruppo più frequentemente identificato come discriminato è quello dei poveri. La discriminazione viene quindi più spesso compresa attraverso la lente della classe sociale piuttosto che della razza, sebbene le due dimensioni si sovrappongano: le persone di etnia mista e quelle di origine indigena tendono ad avere redditi più bassi rispetto alle persone con la pelle più chiara.

Oltre alle percezioni, anche i risultati materiali contano. Il censimento del 2022 ha contato 46 milioni di abitanti, di cui 1,3 milioni si identificano come indigeni o discendenti di popolazioni indigene, mentre circa 300 mila si identificano come afrodiscendenti. Tra le persone di origine indigena, il 51% vive in famiglie che sperimentano qualche forma di deprivazione materiale – legata all’alloggio o al reddito – dieci punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. Qui emerge un chiaro divario strutturale. Tra la popolazione afrodiscendente, al contrario, la percentuale è del 38%, tre punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale. Questo è un risultato sorprendente: in molti paesi, le popolazioni afrodiscendenti affrontano notevoli svantaggi materiali rispetto al resto della società.

Nessun singolo indicatore può stabilire che un paese sia libero dal razzismo. L’autoidentificazione come afrodiscendenti potrebbe essere sottostimata e la deprivazione materiale non coglie ogni forma di disuguaglianza. L’Argentina ha pregiudizi, insulti e disuguaglianze che deve affrontare e combattere. Tuttavia, le prove non suggeriscono che sia un’anomalia razzista a livello globale. Trasformare problemi reali nell’essenza stessa di un intero Paese può funzionare bene sui social media, ma è molto meno utile per comprenderlo.