Il piano Draghi spiegato con i Mondiali

Pensateci. Ha vinto i Mondiali una squadra non costruita attorno al talento di un singolo giocatore, ma attorno al talento di un sistema di gioco, che ha avuto la meglio in finale su una squadra costruita attorno a un genio solitario. Ha vinto i Mondiali una squadra il cui leader, Rodri, non è una superstar costruita sul gesto individuale, ma un campione abituato a far girare la macchina, a tenere insieme i fili, a unire i puntini, a creare occasioni e a far funzionare, con il talento, sistemi complessi. Ha vinto i Mondiali una squadra che ha trovato la rete decisiva ai supplementari grazie a un giocatore che si chiama Ferran Torres, la cui storia è l’esatta fotografia di un pezzo dell’identità europea: arrivare in alto, raggiungere grandi traguardi, poi cadere, soffrire, non trovare più gol, finire nelle retrovie, quindi imparare dai propri errori, rimettersi in discussione, cambiare ruolo, fare delle difficoltà un bagaglio di esperienza e tornare a essere decisivo. Ha vinto i Mondiali una squadra il cui capocannoniere, Mikel Oyarzabal, ricorda da vicino quell’Europa che si accorge a intermittenza dei suoi talenti, delle sue infrastrutture, dei suoi asset, delle sue filiere, perché troppo occupata a guardare quelli degli altri. Ha vinto i Mondiali una squadra il cui assist decisivo è arrivato da un giocatore, Nico Williams, i cui genitori, María e Félix, arrivarono molti anni fa in Spagna dal Ghana, senza documenti, dopo aver affrontato un viaggio di 4.000 chilometri verso Melilla, attraversando il Sahara in parte a piedi e in parte nascosti su un camion, e ottennero poi asilo politico in Spagna (a proposito di integrazione: il Mondiale, come ha notato con sagacia un genietto su Twitter, potrebbe essere ricordato per essere uno dei pochi casi della storia in cui Trump ha fatto di tutto per non far espellere un nero, vedi alla voce Folarin Balogun).