Ursula va a Kyiv con un pacchetto di sanzioni alla Russia depotenziato

Diverse misure proposte dalla Commissione sono scomparse dal ventunesimo pacchetto. A partire dal divieto di importazione di merluzzo e pollock d’Alaska dalla Russia. “Quando ho assunto questo incarico non sapevo che il pesce fosse così geopolitico”, ha detto Kallas. Portogallo e Germania si sono opposti al bando, che avrebbe aumentato i costi per approvvigionarsi del merluzzo alla base del piatto nazionale portoghese e del pollock d’Alaska usato per la fabbricazione di bastoncini di pesce surgelati. Per dare il via libera al congelamento del “price cap”, la Grecia ha preteso di poter continuare a trasportare gas naturale liquefatto russo attraverso l’Ue verso paesi terzi. La Bulgaria è riuscita a bloccare l’inserimento del patriarca della Chiesa russa ortodossa Kirill dalla lista nera. Anche la proposta di vietare il rilascio di visti ai combattenti ed ex combattenti russi è stata considerevolmente ridimensionata. Era la condizione posta da Italia e Francia. Dietro ad argomentazioni giuridiche, l’obiettivo dei governi di Roma e Parigi era di evitare danni per l’industria del turismo nazionale. Lo scorso anno i due paesi hanno rilasciato oltre 320 mila visti ai russi, principalmente per turismo. Il divieto non si applicherà immediatamente. La Commissione sarà così incaricata di modificare il codice dei visti o le linee guida per il rilascio. Servirà tempo e gli stati membri potranno continuare a beneficiare di un margine di manovra significativo nella gestione delle domande. Tra gli stati membri che sostengono di più l’Ucraina cresce il risentimento. “Quelli che indeboliscono il pacchetto sono anche tra i paesi che sostengono meno Kyiv sul piano bilaterale”, spiega un diplomatico. “Vogliono credito politico per essere dalla parte dell’Ucraina, ma senza pagare il prezzo economico”.