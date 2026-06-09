Ben-Gvir indagato a Roma per il caso Flottila: "L'Italia è il paese delle ciabatte". Tajani: "Parole indegne"

"Sono parole inaccettabili che rispediamo al mittente, non sono degne di un ministro", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani oggi alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato con il ministro della Difesa Guido Crosetto. "L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà e la democrazia e respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativo di denigrare. Le parole di Ben-Gvir dimostrano il livello politico e morale di questo signore", ha detto il leader di Forza Italia. Che poco dopo i fatti di maggio ha chiesto all'Alto Rappresentante per la politica estera europea Kaja Kallas di includere nella prossima discussione dei ministri degli Esteri Ue l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano. "Molti paesi hanno accolto con favore la nostra proposta – ha proseguito Tajani –. Vedremo nei prossimi giorni se sarà possibile raggiungere un consenso in Europa ma desidero rassicurare quest'Aula sul fatto che continueremo a insistere per raggiungere questo obiettivo".