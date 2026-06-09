Ben-Gvir indagato a Roma per il caso Flottila: "L'Italia è il paese delle ciabatte". Tajani: "Parole indegne"
Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano insulta l'Italia dopo l'apertura un fascicolo di indagine in cui si ipotizzano anche i reati di tortura e sequestro di persona ai danni degli attivisti. "Respingiamo al mittente qualsiasi offesa o tentativo di denigrare", dice il leader di FI
Foto ANSA
Israele è migliore di Ben Gvir
Il ministro della Sicurezza nazionale sventola la bandiera davanti agli attivisti legati e li chiama “sostenitori del terrorismo”. Tajani e Meloni chiedono scuse, Netanyahu e Saar lo scaricano. Israele ha diritto a fermare la Flotilla, ma non può apparire come un paese che gode dell’umiliazione altrui
"Inaccettabili le immagini" degli attivisti della Flotilla arrestati in Israele, dice Crosetto
"Noi abbiamo l'abitudine di trattare in modo diverso tutti i cittadini che vengono in Italia, non abbiamo l'abitudine di catturare nessuno illegalmente in acqua internazionale", ha commentato il ministro della Difesa