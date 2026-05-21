Meghnagi: “La campagna elettorale di Ben Gvir fa male a Israele”

consegna al Foglio a proposito del ministro per la sicurezza nazionale israeliano. In un video pubblicato ieri lo si è visto deridere decine di attivisti della Global Sumud Flotilla legati e tenuti con la faccia a terra al porto di Ashdod in Israele. Davanti a loro, si vede il ministro sventolare la bandiera israeliana e dire: “Guardate come sono ridotti, non eroi, sostenitori del terrorismo”. Immediate le reazioni di sdegno, anche da parte del primo ministro Benjamin Netanyahu e dal ministro degli Esteri Gideon Sa’ar. Itamar Ben Gvir ? Dovrebbe andare in galera. Non rappresenta né lo stato di Israele né gli ebrei nel mondo. La religione ebraica non ammette una cosa orribile e medievale come quella che ha fatto”. È duro il giudizio che il presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi consegna al Foglio a proposito del ministro per la sicurezza nazionale israeliano.Davanti a loro, si vede il ministro sventolare la bandiera israeliana e dire: “Guardate come sono ridotti, non eroi, sostenitori del terrorismo”. Immediate le reazioni di sdegno, anche da parte del primo ministro Benjamin Netanyahu e dal ministro degli Esteri Gideon Sa’ar.

“Il governo israeliano si avvia con molti problemi interni alle elezioni fissate per autunno. E Ben Gvir, che rappresenta e difende quei delinquenti dei coloni, sta già facendo campagna elettorale – prosegue Meghnagi –. Per noi è una macchia, e mi auguro che si prendano provvedimenti”. Ipotesi a cui il ministro degli esteri Antonio Tajani ha cercato oggi di dare sostanza chiedendo all'Alto Rappresentante per la politica estera europea Kaja Kallas di includere nella prossima discussione dei ministri degli Esteri Ue l'adozione di sanzioni contro il ministro Ben-Gvir "per gli inaccettabili atti compiuti contro la Flotilla, prelevando gli attivisti in acque internazionali e sottoponendoli a vessazioni e umiliazioni, violando i più elementari diritti umani".

Un episodio del genere rischia di compromettere l'esito elettorale di Netanyahu alle urne? “Non so se sarà riconfermato – commenta Meghnagi – ma personalmente ciò che vorrei è un governo di centro, né a destra né a sinistra, senza però elementi estremisti come Ben Gvir. Che ha solamente dato una carta vincente a quei depravati della Flottila”. Il giudizio sulla missione degli attivisti pro Pal, da parte di Meghnagi, resta negativo. “È oltre un anno che vanno avanti dicendo di portare dei viveri. Ma non hanno niente ­– spiega il leader della Comunità ebraica di Milano – e anche se fosse dovrebbero darli alla Croce Rossa, all'Onu, all'Unifil o alla Chiesa. L’intera missione in realtà è solo una manovra politica contro di noi”.