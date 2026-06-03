La Cdu non intende scaricare l’impopolare Merz. La carta Wüst

Ma perché la rodata alleanza nera-rossa non funziona più? La politica è fatta sì di congiuntura ma soprattutto di leadership e Merz non è solo lo storico avversario di Angela Merkel in seno alla Cdu: della cancelleria venuta dall’est – lei sì popolarissima – è l’esatto contrario. Lei protestante, lui cattolico, lei parca se non spartana, lui vestito con abiti di ottimo taglio, lei faceva la spesa al supermercato, lui ha un bimotore per uso personale. Lei, forse questa è la chiave, cresciuta in un regime poliziesco e paranoico, misurava le parole, lui al contrario parla a ruota, illustra, cerca di convincere – d’altronde è un avvocato d’affari – riuscendo a infilare non poche gaffe e più in generale dando l’impressione di saccenza. Ecco dunque spiegata la carta Wüst che con Merz oltre all’appartenenza partitica ha in comune solo l’origine geografica. Renani entrambi, il cancelliere rappresenta l’ala liberista e più atlantica della Cdu mentre il governatore di vent’anni più giovane ha un profilo più tipicamente centrista, proprio come quello della cancelliera venuta dall’est. E se Merz, figlio di un giudice e della rampolla di una ricca famiglia ugonotta, si è formato professionalmente tra Strasburgo, Bruxelles e gli Stati Uniti, Wüst, figlio di un rappresentante di commercio e di una macellaia, ha fatto una carriera tutta made in Germany. Non è dunque l’orientamento politico a separarli ma la professione: Merz è e resta un avvocato che si butta nella mischia, che va a cena con il presidente americano Donald Trump e poi lo critica in pubblico, laddove Wüst è un accorto politico di professione.