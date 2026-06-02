Merz lancia un minivertice della Nato per trovare una linea comune

Serve dunque ricucire in fretta, prima cioè del summit dell’Alleanza atlantica in Turchia a inizio luglio. Merz ci crede: prima ha fatto dire al suo ministro degli Esteri che la Germania si assume le proprie responsabilità di leadership, e solo pochi giorni fa ha ricordato che Berlino è pronta a difendere il territorio dell’alleanza sul fronte orientale. L’ambizione neo-atlantica del cancelliere tedesco si scontra però con congiuntura politica continentale ora recessiva ora frammentaria: fra i leader dei quattro paesi più grandi dell’E5 non ce n’è uno in piena forma. Il francese Macron è a fine ciclo e punta oggi a fare il protettore del Libano, il britannico Starmer è contestato in casa, mentre Giorgia Meloni deve concentrarsi sulle prossime elezioni politiche. E Merz? Il cancelliere da appena un anno si sbraccia verso l’altra sponda dell’Atlantico perché ci crede. Ma anche perché nessun capo di governo ha mai avuto un gradimento così basso in Germania: le prospettive europee della Nato sono oggi nelle mani di leader in affanno. Un po’ poco, forse, per tenere testa al rinoceronte Trump.