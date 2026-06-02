Per non fare un regalo a Putin, l’Ue deve mettere mano al tetto messo al prezzo del petrolio

Il tetto al prezzo del petrolio russo è considerata una delle misure più efficaci introdotta dal G7 dal 2025. Ieri la Francia ha annunciato di aver sequestrato una petroliera russa, battente bandiera del Camerun, sospettata di appartenere alla flotta ombra utilizzata per aggirare il price cap. L’operazione è avvenuta domenica in pieno Oceano Atlantico, a 740 chilometri al largo della Bretagna. Il capitano si è dichiarato di nazionalità russa, la procura di Brest ha aperto un’inchiesta penale, mentre il Cremlino ha annunciato un regime di autorizzazione per le navi straniere che vogliono navigare in acque russe. Un’altra sanzione particolarmente efficace è quella che l’Ucraina sta imponendo con i suoi attacchi in profondità contro raffinerie e infrastrutture petrolifere. La Russia ieri ha vietato l’esportazione di cherosene fino alla fine di novembre per prevenire penurie.

La guerra di Donald Trump in Iran e il conseguente aumento del prezzo del petrolio avrebbero dovuto fornire un’enorme boccata d’ossigeno finanziario a Putin. Invece, secondo Bloomberg, funzionari del ministero delle Finanze e la Banca centrale avrebbero avvertito il leader russo che la spesa per la guerra in Ucraina è su una traiettoria insostenibile. La loro richiesta di tagli alla Difesa avrebbe incontrato la resistenza del ministero della Difesa e del Cremlino. Nel ventunesimo pacchetto dell’Ue potrebbero esserci nuove misure per colpire le banche e gli operatori di criptovalute in paesi terzi usati da Mosca per aggirare le sanzioni. E’ allo studio la possibilità di un embargo su alcuni minerali e metalli utilizzati nel settore aerospaziale russo e per lo sviluppo di droni, nonché su tecnologie come le interferenze elettroniche. Ma uno scandalo scoppiato in Irlanda illustra quanto siano reticenti alcuni governi europei ad andare fino in fondo nella battaglia economica con la Russia. Il primo ministro, Micheál Martin, ha chiesto che la fabbrica di allumina Aughinish, di proprietà della russa Rusal, sia esclusa dalle sanzioni dell’Ue, perché causerebbe più danni all’economia europea che a quella russa. Il governo irlandese ha sostenuto che la fabbrica esporta più nell’Ue che in Russia. Secondo l’Irish Times, nel primo trimestre del 2026, l’83 per cento delle esportazioni irlandesi di allumina è stato destinato alla Russia contro lo 0,6 per cento nell’Ue. L’allumina prodotta in Irlanda da Aughinish viene spedita a fonderie in Russia, dove viene trasformata in alluminio e poi venduto ai produttori di armi.