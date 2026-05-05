Le stragi islamiste che colpiscono i cristiani d’Africa

Il 30 aprile scorso, un gruppo di miliziani armati legati allo Stato islamico ha fatto irruzione nella parrocchia di san Luigi di Monfort a Meza, nella regione di Cabo Delgado in Mozambico, e hanno distrutto tutto quello che si trovavano davanti. A darne notizia è stata Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs). La chiesa, gli uffici e la residenza dei missionari sono stati dati alle fiamme. L’asilo è stato vandalizzato. “E’ tutto distrutto, la parrocchia è ridotta in macerie. I civili sono stati catturati e costretti ad ascoltare discorsi di odio”, ha detto il vescovo di Pemba, mons. António Juliasse, aggiungendo che “per nove anni abbiamo visto gli insorti bruciare cappelle e chiese nella diocesi di Pemba, ma la fede del popolo di Dio non brucerà mai, ogni giorno viene ricostruita”.