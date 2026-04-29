Re Carlo richiama i limiti al potere esecutivo durante la visita di stato negli Stati Uniti

Re Carlo III ha esortato americani e britannici ad attingere al loro patrimonio comune per difendere i valori democratici, inclusi i controlli sul potere esecutivo, invitando al contempo i legislatori statunitensi ad affrontare insieme le sfide globali in un’epoca segnata da divisioni insolitamente profonde.

Nel corso della sua prima visita di Stato negli Stati Uniti da monarca, Carlo ha mantenuto una rigorosa imparzialità durante un discorso di 28 minuti pronunciato davanti a una seduta congiunta del Congresso. Tuttavia, ha richiamato quelli che ha definito secoli di interessi condivisi, anche in ambiti nei quali il presidente Donald Trump ha cercato di imprimere una netta rottura rispetto alla tradizione statunitense, nel tentativo di ridefinire sia il modello sociale sia l’assetto istituzionale del Paese. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna dovrebbero difendere l’Ucraina, ha affermato Carlo. Una magistratura indipendente dovrebbe garantire una giustizia imparziale. Società diversificate rendono più forti i paesi. Le società devono proteggere il mondo naturale. E gli Stati Uniti e l’Europa dovrebbero "ignorare gli appelli a diventare sempre più chiusi in se stessi". . Tuttavia, ha richiamato quelli che ha definito secoli di interessi condivisi, anche in ambiti nei quali il presidente Donald Trump ha cercato di imprimere una netta rottura rispetto alla tradizione statunitense, nel tentativo di ridefinire sia il modello sociale sia l’assetto istituzionale del Paese.. Una magistratura indipendente dovrebbe garantire una giustizia imparziale. Società diversificate rendono più forti i paesi. Le società devono proteggere il mondo naturale. E gli Stati Uniti e l’Europa dovrebbero "ignorare gli appelli a diventare sempre più chiusi in se stessi".

A Carlo è ufficialmente vietato impegnarsi in politica e, nel suo discorso, non ha menzionato alcun leader. La visione del ruolo americano nel mondo che ha delineato, tuttavia, appariva in netto contrasto con quella di Trump, il quale ha dichiarato che l’immigrazione indebolisce le società, ha fatto ricorso a ordini esecutivi per aggirare il Congresso, ha attaccato i giudici che si pronunciano contro di lui, ha messo in discussione il consenso scientifico sul cambiamento climatico e ha espresso il desiderio di ridurre il sostegno alla difesa dell’Ucraina contro l’invasione russa. Il discorso è stato pronunciato nello stesso giorno in cui il Dipartimento di Giustizia ha presentato una nuova accusa contro l’ex direttore dell’FBI James B. Comey, da tempo nel mirino di Trump. Mentre il re parlava, la Casa Bianca ha pubblicato su X un’immagine di Trump e Carlo, intitolandola “DUE RE”, accompagnata da un’emoji a forma di corona.

Ottenendo ripetute standing ovation bipartisan da parte di legislatori che raramente riescono a trovare un accordo anche sulle questioni più banali, Carlo ha sfruttato la sua posizione di simbolo vivente di uno Stato, e non di leader eletto, per cercare di rivitalizzare i legami anglo-americani, in un momento in cui molti, su entrambe le sponde dell’Atlantico, sembrano aver voltato le spalle gli uni agli altri. Ha scelto però parole misurate tanto che Trump, in seguito, ha definito il discorso "fantastico", sottolineando che "ha fatto alzare in piedi i democratici. Io non ci sono mai riuscito". "La nostra è una partnership nata da una disputa, ma non per questo meno forte", ha dichiarato il re al Congresso, diventando il secondo membro della famiglia reale britannica a rivolgersi alle Camere dopo sua madre, la regina Elisabetta II, che intervenne nel 1991 dopo la guerra del Golfo Persico. "Il potere esecutivo è soggetto a controlli e contrappesi", ha affermato Carlo, suscitando applausi, ma anche qualche fischio, da parte del pubblico, in un momento in cui il Congresso a guida repubblicana ha notevolmente ridotto il proprio ruolo, spesso assecondando molte delle richieste di Trump.

Le società devono inoltre affrontare "il collasso di sistemi naturali fondamentali", ha detto il re, alludendo al cambiamento climatico senza citarlo esplicitamente. Il discorso è stato una difesa a tutto campo dei valori tradizionali americani e britannici, pronunciata in una capitale in cui molti leader hanno rimesso in discussione i principi del passato, ritenendoli non più adeguati all’era contemporanea. Ha poi espresso la sua ammirazione per il Congresso, definendolo "il mosaico vivente degli Stati Uniti. In entrambi i nostri paesi, è proprio il fatto che le nostre società siano vivaci, diverse e libere a darci la nostra forza collettiva". E, in un momento in cui Trump ha ripetutamente sostenuto che la NATO non è stata al fianco degli Stati Uniti e ha minacciato di rivedere il rapporto con l’alleanza , Carlo ha ricordato che le clausole di difesa collettiva della NATO furono invocate proprio dagli Stati Uniti dopo gli attacchi dell’11 settembre, aggiungendo: "Quella stessa, incrollabile determinazione è necessaria per la difesa dell’Ucraina".. Il discorso è stato una difesa a tutto campo dei valori tradizionali americani e britannici, pronunciata in una capitale in cui molti leader hanno rimesso in discussione i principi del passato, ritenendoli non più adeguati all’era contemporanea.

L’intervento pomeridiano si è inserito tra una cerimonia mattutina ricca di sfarzo alla Casa Bianca e una cena di Stato altrettanto sfarzosa. La visita del monarca britannico, organizzata per celebrare il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti, è avvenuta in uno dei momenti più tesi delle relazioni anglo-americane da generazioni. Il re, alla sua prima visita negli Stati Uniti dalla morte della madre nel 2022, sta sfruttando il fascino che Trump nutre da tempo per la famiglia reale britannica. Trump ha attaccato il primo ministro britannico Keir Starmer per la sua iniziale riluttanza ad allinearsi con Washington negli attacchi contro l’Iran. Tuttavia, non ha mostrato alcuna ostilità nei confronti di Carlo, arrivando ad abbracciarlo e a vantarsi di quella che definisce una "stretta relazione". Funzionari britannici hanno dichiarato di sperare che Carlo possa contribuire ad attenuare le tensioni tra Washington e Londra, sfruttando il suo fascino regale per ricordare a Trump e agli americani i legami che resistono al di là dei disaccordi del momento.

Trump e altri alti funzionari dell’amministrazione hanno criticato Starmer per la frustrazione causata dalla riluttanza iniziale del suo governo a consentire ai caccia statunitensi di utilizzare le basi britanniche per attacchi contro l’Iran. Il leader britannico ha poi cambiato posizione una volta iniziata la guerra, mentre l’Iran ha reagito sostenendo che la legislazione nazionale permetteva al Regno Unito di utilizzare le proprie strutture solo per operazioni difensive, non offensive. Starmer ha promesso di contribuire a garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz una volta conclusa la fase più intensa delle ostilità. Non si è registrata, tuttavia, alcuna tensione simile nei confronti di Carlo. Al Campidoglio, legislatori e assistenti attendevano con impazienza il suo arrivo, con il personale in fila nella Statuary Hall per intravederlo. Una volta entrato alla Camera, molti parlamentari hanno estratto i telefoni per fotografarlo mentre percorreva il corridoio. Più tardi, durante il discorso di apertura della cena di Stato, Carlo ha affrontato le tensioni transatlantiche con ironia, suscitando le risate degli ospiti, tra cui molti alti funzionari dell’amministrazione, quando ha ricordato la crisi di Suez del 1956 come un momento di difficoltà tra Washington e Londra. "Quando mia madre venne in visita nel 1957, uno dei suoi compiti principali era quello di contribuire a riportare lo “speciale” nelle nostre relazioni dopo una crisi in Medio Oriente", ha detto Carlo. "A distanza di quasi 70 anni, è difficile immaginare che qualcosa del genere possa accadere oggi".

In precedenza, alla Casa Bianca, il presidente aveva dato il benvenuto a Carlo e alla regina Camilla con una cerimonia all’aperto particolarmente elaborata, mentre una banda militare in uniforme d’epoca rivoluzionaria eseguiva marce con pifferi e tamburi. I due leader e le rispettive consorti si sono alzati in piedi per i loro inni: “God Save the King” e “The Star-Spangled Banner”, che rievoca le bombe britanniche che esplodevano durante la guerra del 1812. Trump, che non nasconde la sua passione per lo sfarzo, l’oro e i monarchi, ha seguito con entusiasmo i preparativi per la visita. Ha accelerato i lavori di ristrutturazione dell’ala ovest, inclusa la posa di granito nero nel vialetto del colonnato ovest, affinché fossero completati in tempo per l’arrivo del re. Carlo lo ha fatto notare durante la cena: "Non posso fare a meno di notare i lavori di ristrutturazione dell’ala est, signor Presidente, a seguito della sua visita al Castello di Windsor lo scorso anno", alludendo alla demolizione di quella parte della Casa Bianca per fare spazio a una sala da ballo. "Mi dispiace dire che noi britannici, ovviamente, abbiamo fatto un nostro piccolo tentativo di riqualificazione immobiliare della Casa Bianca nel 1814", ha aggiunto il re, riferendosi all’incendio appiccato dalle truppe britanniche durante la guerra del 1812.

Martedì mattina, Trump ha scritto sui social media: "Ho sempre voluto vivere a Buckingham Palace!!!", pubblicando l’immagine di un articolo del Daily Mail che sosteneva di aver ricostruito un presunto legame genealogico tra Trump e re Giacomo II, sovrano scozzese del XV secolo e lontano parente dell’attuale monarca. Non vi sono stati, tuttavia, segnali di un tentativo di mediazione, come era stato ipotizzato da un sito di gossip sulle celebrità, tra Carlo e il principe Principe Harry, residente negli Stati Uniti e che non avrebbe dovuto incontrare il padre durante la visita. Nel discorso alla Casa Bianca, Trump ha evocato i coloni britannici che si stabilirono in un "continente selvaggio e indomito". "Nelle vene dei rivoluzionari scorreva il coraggio anglosassone. I loro cuori battevano con la fede inglese nel difendere con fermezza ciò che è giusto, buono e vero", ha affermato il presidente. Trump ha inoltre parlato in termini insolitamente personali della stima che sua madre nutriva per la famiglia reale britannica, raccontando che Mary Anne MacLeod Trump, immigrata di origine scozzese, ammirava Elisabetta e aveva una "cotta" per Carlo. Sua madre era nata nelle Isole Ebridi, "la vera e propria Scozia", ha detto Trump.

I due leader si sono scambiati doni, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca e da Buckingham Palace: Carlo ha regalato a Trump una riproduzione incorniciata dei progetti del 1879 per la scrivania Resolute dello Studio Ovale, mentre la regina ha donato alla first lady Melania Trump una spilla realizzata da Fiona Rae, designer britannica di gioielli. Trump ha ricambiato con una copia di una lettera del 1785 scritta da John Adams a John Jay, in cui Adams raccontava l’emozione dell’incontro con il re Giorgio quando divenne il primo ambasciatore degli Stati Uniti in Gran Bretagna. La first lady ha regalato a Camilla sei cucchiai d’argento personalizzati di Tiffany e del miele proveniente dagli alveari della Casa Bianca. Le misure di sicurezza erano particolarmente rigide durante la cerimonia alla Casa Bianca, tre giorni dopo che un uomo armato aveva tentato di irrompere alla cena dei corrispondenti . Tuttavia, i funzionari hanno assicurato che gli impegni del re si sarebbero svolti regolarmente. Ad alcuni politici britannici piace parlare di una "relazione speciale", una definizione che, secondo quanto osservano alcuni funzionari americani, è più significativa per Londra che per Washington. L’ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Christian Turner, ha riconosciuto quest’anno che tale idea appare ormai superata, secondo quanto riportato dal Financial Times.

L’idea di una relazione speciale è "piuttosto nostalgica, piuttosto retrograda e porta con sé un pesante fardello", ha affermato Turner, secondo una registrazione ottenuta dal giornale, in cui parlava a un gruppo di studenti britannici a febbraio. "Penso che probabilmente ci sia un solo Paese che ha una relazione speciale con gli Stati Uniti, ed è probabilmente Israele", ha aggiunto Turner, sottolineando comunque la profondità dei legami storici tra Londra e Washington. "Si trattava di commenti privati e informali rivolti a un gruppo di studenti britannici dell’ultimo anno delle scuole superiori in visita negli Stati Uniti all’inizio di febbraio. Non riflettono certamente la posizione del governo britannico", ha precisato in una dichiarazione il Ministero degli Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo britannico.