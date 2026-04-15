Libération non trova un direttore che piaccia alla redazione sempre più radicale

Parigi. La crisi di Libération, storico quotidiano della sinistra francese fondato nel 1973, è sempre più profonda. A una settimana dalle dimissioni a sorpresa di Dov Alfon, ex direttore di Haaretz chiamato nel 2020 a guidare la redazione di Libé, un nuovo colpo di scena scuote il giornale parigino: il candidato proposto dagli azionisti per sostituire Alfon, Nicolas Barré, ha annunciato ieri il ritiro della propria candidatura. “Dopo il mio incontro con i membri del comitato esecutivo della Società dei giornalisti e del personale di Libération (…), e constatando le reticenze nei confronti del mio arrivo, ho deciso di ritirarmi dal processo di nomina del prossimo direttore della redazione del giornale”, ha scritto Barré in una mail indirizzata alla redazione. La prassi, a Libé, vuole che la nomina di ogni direttore venga approvata dai dipendenti del quotidiano attraverso un voto. Ma Barré ha preferito ritirarsi prima ancora dello scrutinio interno, il cui esito negativo sembrava scontato.