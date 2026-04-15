Gli Stati Uniti fermano sei navi. Come funziona il blocco navale a Hormuz

L’obiettivo del blocco è privare il regime delle sue entrate petrolifere, che rappresentano oltre il 50 per cento delle sue esportazioni, fare pressione sulle navi dirette ai porti iraniani per costringerlo a cedere sul nucleare e sulla riapertura dello Stretto prima che le sue riserve petrolifere si esauriscano. Secondo una stima, il blocco americano sullo Stretto costerebbe all'Iran circa 435 milioni di dollari al giorno, di cui 276 milioni di dollari in mancate esportazioni, principalmente di petrolio greggio e prodotti petrolchimici. Dal 28 febbraio scorso, inizio dell’operazione israelo-americana, l’Iran ha però accumulato riserve ed esportato più petrolio del solito – le navi collegate a Teheran sono state tra le poche a continuare a navigare nello Stretto a ritmi simili a quelli dei primi attacchi – e prima di cedere alle minacce di Trump potrebbe resistere a un blocco navale per settimane, o addirittura mesi.