C'è un accordo di principio tra Usa-Iran per prorogare la tregua

Tre i nodi principali su cui i mediatori stanno lavorando: programma nucleare iraniano, stretto di Hormuz e compensazione dei danni di guerra. Gli stessi che avevano fatto naufragare i colloqui diretti di Islamabad il 12 aprile. Lo stesso Trump, in un'intervista a Fox Business, ha dichiarato di ritenere le parti vicine a un accordo e il conflitto "very close to over", molto vicino al termine.