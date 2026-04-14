Oggi Orbán, domani Trump. Il liberalismo può saltare, il voto sovrano no

Il punto è questo. Tu puoi distruggere una società aperta, imporre la camicia di forza alla stampa e ai giudici, puoi erigere muri con torrette di controllo alle frontiere in uno slancio cementificato di demagogia xenofobica, puoi stare dalla parte di un’autocrazia minacciosa che invade l’Europa e il tuo spazio istituzionale, puoi sabotare dall’interno un progetto sovranazionale di cui fai parte e i cui benefici ti riguardano, invadere i poteri neutri e farti una burocrazia personale, manipolare l’economia, l’approvvigionamento e l’allocazione delle risorse, puoi cambiare la Costituzione e ridimensionare pesantemente i diritti individuali anche sul piano dei costumi, insomma puoi fare tutto ciò che serve a edificare una società irreversibilmente chiusa e, appunto, una “democrazia perfettamente illiberale” in un periodo lungo di sedici anni, ma alla fine è il mandato democratico puro che decide, se si vota, è il voto che conta, la democrazia della maggioranza prevale e decide in una notte. Il liberalismo è la corazza o il carapace che contiene la vita della democrazia, anche nei suoi aspetti rudi e plebiscitari, e la costruisce come un modo di vita accettabile che non prevede la dittatura irrazionale del demos e della sua maggioranza, nella logica a noi caricaturalmente nota dell’uno vale uno. La vita democratica però, finché non è completamente eliminata o sventrata dal totalitarismo, resta il centro del discorso. Il liberalismo è in parte reversibile, flessibile, abusabile, la decisione democratica no. Schmitt scriveva che sovrano è chi decide dello stato d’eccezione, aforisma fatale e sontuoso, invece sembra, più modestamente, che sovrano sia il vincolo di mandato una volta espresso.