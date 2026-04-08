Orientarsi tra le guerre fredde e quelle incandescenti

Provoca sconquassi, certo, come tutte le guerre e anche di più, visto l’immenso apparato militare coinvolto, ma procede con grandi parate di Superconigli pasquali associate a sparate parabibliche, come il nesso teologico tra la salvezza di un pilota e la Resurrezione di Cristo, invocato dal capo del Pentagono, non a caso scelto alla Fox News tra gli achormen che a Mosca chiacchierano dell’Apocalisse e alla all-news di Murdoch sono promossi generali a quattro stelle. Il presidente poi fa di tutto per essere temuto e non essere creduto, entra come Re Lear in quella mescolanza di follia e di stoltezza che nasce in Shakespeare per esaltare la capacità critica della commedia e del suo linguaggio, si esalta nelle conferenze stampa più divertenti e guaste del secolo per convincere definitivamente della sua debolezza psichiatrica, della orlandesca perdita della sanità di mente recuperabile solo con il viaggio di Astolfo sulla Luna (in atto), abroga millenni di civiltà per un suo ordine ultimativo, spazza via un paese di novanta milioni di abitanti dalla faccia della terra, fissa ultimatum e penultimatum, si candida alla guida del Venezuela e della Corea del Nord,, vantando con fare grottesco un possibile primato da medaglia nel crimine di guerra, e sparge come fosse una mania personale il sale di una guerra giusta, fatta per eliminare la discarica mondiale dl terrorismo antisemita, e sorvegliata dall’alleato israeliano e dalla sua sobria determinazione a ribassare il pericolo che incombe su una nazione accerchiata dal nichilismo.