Putin chiude la rete. Per lui è il nuovo samizdat, ma di massa

In molti fanno paragoni con l’epoca sovietica, quando lo stato tentò di controllare le fotocopiatrici per impedire la diffusione di pubblicazioni clandestine. Oggi, il telefono cellulare svolge lo stesso ruolo di strumento di socializzazione e accesso a informazioni alternative, e il suo controllo consente alle autorità di isolare i cittadini e ridurre la loro esposizione a narrazioni non ufficiali. Internet non è però solo politica e informazione, e così le interruzioni di internet influiscono sui pagamenti elettronici, sui servizi taxi, sulle spedizioni, sulla posta elettronica, sull’accesso alle piattaforme educative e sulle comunicazioni familiari.

Come conseguenza, molte persone non sono in grado di trasferire denaro ai familiari, rispondere agli allarmi medici o utilizzare app di mappe. Le attività commerciali sono state paralizzate e i cittadini per spostarsi in città sono tornati a fare affidamento sulle mappe. L’inasprimento della censura digitale ha generato malcontento, soprattutto tra i giovani. Un sondaggio condotto da Russian Field rivela che l’83 per cento degli adolescenti intervistati ha reagito negativamente alle restrizioni e quasi la metà ha espresso sentimenti di rabbia. Nelle ultime settimane si sono registrati tentativi di protesta, e le autorità locali sono così spaventate che arrestano gli organizzatori ancor prima che le proteste possano avere luogo. Ma nel frattempo il fondatore di Telegram Pavel Durov ha rivelato che 65 milioni di russi accedono all’app tramite vpn nonostante la censura di Putin. Un equivalente di quella che all’epoca sovietica era l’autoedizione di testi dissidenti samizdat, ma con dimensioni di massa.