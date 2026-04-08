La campagna di Orbán contro Zelensky in cinque foto (avvisare Meloni)

Tra i manifesti elettorali troviamo delle foto di Magyar mentre prende ordini da Ursula von der Leyen. Nel fotomontaggio realizzato dagli orbaniani la presidente della Commissione europea dice a Magyar di smetterla con il petrolio russo e quest'ultimo le risponde "igenis" (Sì), mentre sotto compare la scritta "non posso dire di no a loro". Un altro manifesto ritrae il candidato dell'opposizione travestito da giullare con metà corpo dipinto con i colori della bandiera europea e sul petto le spille che raffigurano l'Ucraina e una mazzetta di banconote. Un modo per dipingerlo come un emissario di Bruxelles, comandato da un'Ursula von der Leyen dittatrice che, insieme al capogruppo del Partito popolare europeo Manfred Weber e a Zelensky, non fa altro che chiedere soldi ai cittadini ungheresi. In un altro manifesto infatti si vedono loro tre che con le mani mimano il gesto di voler ricevere qualcosa, ma accanto c'è la risposta di Orbán "non paghiamo".