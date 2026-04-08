Per la destra meloniana, sostenere Orbán significa rinnegare tutto ciò che Meloni è diventata

Gli amici sono amici, si sa, e anche in politica, ogni tanto, può capitare che i sentimenti possano prevalere su tutto, anche sulla razionalità. Ma quando un tuo amico in politica diventa complice di tutto quello che cerchi ogni giorno di combattere o quantomeno di arginare, non ci sono molte strade . O fai finta di non vedere cosa è diventato il tuo amico. O, al contrario, capisci perfettamente cosa è diventato il tuo amico e scegli di stargli accanto proprio per ciò che rappresenta, per provare a immergerti nel tuo passato e tornare a sentirti quello di un tempo.

Per Giorgia Meloni, Viktor Orbán è una tragedia politica e culturale. Orbán, con la sua Ungheria populista, estremista, antieuropeista, filoputiniana incarna plasticamente tutto quello che in questi anni di governo Meloni ha cercato di coprire con una generosa dose di cipria politica. Quel che oggi è Orbán, in una buona misura, Meloni lo è stata nel passato, ma quel che oggi Orbán rappresenta politicamente è tutto ciò che Meloni ha provato ad arginare nella quotidianità dei fatti.

Orbán rappresenta in campagna elettorale Zelensky come un mostro da cui proteggersi: in alcuni passaggi della campagna lo ha raffigurato letteralmente come un criminale pronto a invadere l’Ungheria. Orbán rappresenta in campagna elettorale Putin come un alleato da sostenere, come il vero amico delle libertà, e non si è limitato in questi mesi ad accettare di buon grado il gas russo, ma ha accettato anche di dare supporto logistico alla propaganda russa, che ha messo al servizio di Orbán gli stessi strumenti della guerra ibrida che il governo italiano sostiene di voler combattere (il Washington Post ha rivelato che i russi hanno persino proposto di inscenare un finto attentato contro Orbán al fine di accrescere la simpatia nei suoi confronti: hanno chiamato questa strategia “Gamechanger”).