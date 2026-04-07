Kataib Hezbollah annuncia la liberazione di Shelly Kittleson

Dopo l’annuncio della liberazione, il canale Telegram di Sabereen – che è legato alle milizie filoiraniane in Iraq, di cui Kataib Hezbollah fa parte: è considerata la più potente, la più crudele e il suo partito politico, Hoquq, ha sei seggi in Parlamento ed è nella coalizione di governo – ha pubblicato un breve video con la “confessione” di Kittleson. La giornalista descrive il proprio lavoro, dice di essere stata addestrata in Siria e in Ucraina, di aver fatto operazioni di spionaggio per conto degli Stati Uniti sulle milizie filoiraniane, denuncia l’Amministrazione Trump e le sue “stupide politiche”, e definisce i suoi rapitori “uomini d’onore” che “rispettano le donne”. Con la liberazione di Kittleson, il governo iracheno potrebbe essersi conquistato un po’ di credito a Washington, e gli serve considerando l’ostilità dell’Amministrazione Trump.