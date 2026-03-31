il caso
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Shelly Kittleson rapita in Iraq
La giornalista, collaboratrice del Foglio, è stata sequestrata a Baghdad. Il ministero dell’Interno iracheno ha detto di aver individuato i rapitori a bordo di un’auto, che si sarebbe ribaltata nell’inseguimento. I sospetti sul gruppo sciita vicino all’Iran Kataib Hezbollah
31 MAR 26
Ultimo aggiornamento: 08:16 PM
Shelly Kittleson è una giornalista americana che collabora con noi dall’estate scorsa, scrivendo dalla Siria e dall’Iraq, paesi in cui lavora e che conosce da molti anni. Shelly era arrivata a Baghdad da una settimana, e oggi è stata rapita vicino all’Hotel Baghdad in Saadoun Street.
Il ministero dell’Interno iracheno ha fatto sapere di aver individuato i rapitori a bordo di un’auto, che si sarebbe ribaltata nell’inseguimento, ma a bordo non c’era Shelly. Al momento sono in corso le operazioni per liberarla: gli indiziati principali sono Kataib Hezbollah, il gruppo sciita vicino all’Iran che ha tenuto in ostaggio per oltre novecento giorni la ricercatrice russo-israeliana Elizabeth Tsurkov.
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