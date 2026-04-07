Sette giorni senza Shelly Kittleson

Shelly Kittleson, freelance americana che collabora con diverse testate internazionali compreso il Foglio, è stata sequestrata a Baghdad il 31 marzo scorso. Sono passati 7 giorni e al momento il gruppo che presumibilmente l’ha rapita – Kataib Hezbollah, una milizia irachena sostenuta dall’Iran nota per la sua violenza – non ha fornito alcuna informazione sulle sue condizioni. Kittleson potrebbe essersi ferita durante il rapimento e Hollie McCay, una giornalista australiana che l’ha conosciuta nel 2021 in Afghanistan, ha ricordato in un articolo su Free Press che Kittleson è gravemente allergica a molti cibi, in particolare alle noci. “Da qualche parte a sud di Baghdad – scrive McCay – Shelly Kittleson aspetta. Ha passato la sua vita adulta a far sì che il mondo non distogliesse gli occhi dalle persone che vivono in condizioni impossibili. Questa responsabilità ora è nostra”.