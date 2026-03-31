“In Iran sarebbe terribile non finire il lavoro”. Intervista a Eyal Hulata, ex Mossad

Roma . “Gli iraniani stanno cercando di resistere dopo essere stati colpiti duramente. Proveranno a tirare la corda il più possibile e mi sorprenderei se concedessero alle richieste americane. Hanno bisogno di apparire il più forti possibile”. Così al Foglio Eyal Hulata , che ha servito nel Mossad per 23 anni, compresa la direzione del Dipartimento di pianificazione strategica del servizio segreto israeliano, prima di diventare consigliere per la Sicurezza nazionale nei governi di Naftali Bennett e Yair Lapid e oggi alla Foundation for defense of democracies. “Riusciranno a resistere quando i loro ranghi sono stati colpiti, le loro capacità erose e il loro isolamento rafforzato nella regione?”.

Stati Uniti e Israele non possono accettare lo scenario in cui il materiale nucleare arricchito resta nelle mani del regime. “Questo è il rischio maggiore che ora stiamo correndo. Quei 460 chili di uranio arricchito sono stati lasciati nelle mani iraniane anche dopo la Guerra dei dodici giorni, ma siamo riusciti a danneggiare così tanto le infrastrutture intorno da far sì che non ci fosse più alcun arricchimento in Iran dal giugno 2025 a oggi. E’ il periodo più lungo senza arricchimento da quando l’Iran ha iniziato ad arricchire l’uranio. Ma il rischio è sicuramente cosa accadrà alle scorte di materiale arricchito. Credo che Israele metterà un grande impegno, sia di intelligence che operativo, per assicurarsi che quei container di uranio arricchito restino esattamente dove sono, sotto le macerie di Isfahan. Penso che saremo in grado di capire se l’Iran sta cercando di tirarli fuori e di rispondere di conseguenza, perché l’Iran non dovrebbe avere accesso a quei container. Ovviamente preferirei che questo materiale fosse fuori dall’Iran. Ma se non c’è capacità militare americana o una concessione negoziata iraniana per farlo, allora dovremo tenere un occhio operativo aperto, come israeliani”.