Trump e Mamdani sono ossessionati l'uno dall'altro, ma hanno molto in comune

Nonostante gli sforzi del presidente americano per sgombrare il campo, il candidato sindaco di New York e il suo messaggio socialista democratico sono dati per favoriti. Lo scontro con il "preferito" Cuomo e le traiettorie politiche che rivelano sorprendenti parallelismi

New York. Zohran Mamdani si è presentato davanti a 13.000 sostenitori e li ha esortati a "far risuonare le nostre parole così forte" che il suo avversario Andrew M. Cuomo, "burattinaio alla Casa Bianca, le senta forte e chiaro". “Insieme, New York”, ha esortato Mamdani, “congeleremo...” “AFFITTO!”, ha urlato la folla. “Insieme, New York, renderemo gli autobus veloci e...” “GRATUITI!” “Insieme, New York, garantiremo un'assistenza universale...” “ASSISTENZA ALL’INFANZIA!” “E come la pagheremo? …” “TASSIAMO I RICCHI!”.

Il presidente Donald Trump ha trascorso mesi ad ascoltare il candidato sindaco 34enne e il suo messaggio socialista democratico, cercando di sovvertirlo nel proprio slogan elettorale. Ha definito Mamdani “terribile”, “una brutta notizia” e un “pazzo totale” che potrebbe arrestare. Nei post sui social media e nei commenti pubblici, ha minacciato che, come sindaco di New York, Mamdani avrebbe dovuto affrontare “problemi con Washington come nessun altro sindaco nella storia della nostra città, un tempo grande” e ha insistito sul fatto che New York City non riceverà fondi federali per realizzare quelle che Trump, 79 anni, definisce le “FALSE promesse comuniste” di Mamdani. Lo ha definito “Mamdani il comunista” e “una delle cose migliori che siano mai capitate al nostro grande Partito Repubblicano”.

In una delle campagne elettorali più controverse nella storia moderna di New York City, un membro dell'Assemblea dello stato e il 47° presidente, originario di New York, sono emersi come antagonisti in una battaglia che trascende il municipio. Quella che era iniziata come una sorpresa alle primarie democratiche locali si è trasformata in un dramma politico nazionale.

La lotta va a vantaggio di entrambi. Trump ha cercato di dipingere Mamdani come il volto di un'opposizione estremista, mentre la promessa di Mamdani di resistere a Trump ha contribuito a unificare i democratici scettici dell'establishment contro un nemico comune in vista delle elezioni di stanotte, che secondo i sondaggi vedono Mamdani favorito. I membri dell'Amministrazione Trump hanno cercato di convincere il sindaco in carica Eric Adams e il candidato repubblicano Curtis Sliwa a ritirarsi dalla corsa offrendo loro incarichi nell'Amministrazione, segnando un intervento insolito da parte degli alleati di un presidente in carica apparentemente determinato a costringere Mamdani a uno scontro diretto con Cuomo. Trump ha negato di aver esortato i candidati a ritirarsi a vantaggio di Cuomo. Adams si è poi ritirato dalla corsa, mentre Sliwa è rimasto in lizza. Allo stesso tempo, Trump e i repubblicani si sono affrettati a posizionare Mamdani come volto del Partito democratico per dipingere i suoi membri come di estrema sinistra. Trump, il ricco imprenditore edile diventato presidente, sta esercitando il potere federale da Washington per reprimere le città e gli immigrati privi di documenti. Mamdani, un immigrato populista, promette di usare il municipio per resistere a quel potere.

Eppure le loro traiettorie politiche rivelano sorprendenti parallelismi. Entrambi sono newyorkesi che hanno lanciato candidature ribelli che i vertici dei loro partiti hanno liquidato come poco serie. Entrambi hanno assunto posizioni controverse che sfidavano l'ortodossia dei partiti – la repressione aggressiva dell'immigrazione da parte di Trump e l'opposizione di Mamdani a Israele come Stato ebraico – che hanno stimolato le loro basi e alienato i leader dei partiti. Entrambi hanno concentrato gran parte della loro campagna sull'accessibilità economica. Entrambi sono abili comunicatori che hanno abbracciato i social media per diffondere il loro messaggio. I loro sostenitori li considerano voci rare e autentiche in un panorama politico dominato dai temi di discussione dei focus group.

Nonostante gli sforzi di Trump per sgombrare il campo, Mamdani è dato per favorito. È in vantaggio di due cifre su Cuomo, un democratico che si candida come indipendente, mentre Sliwa, il repubblicano, è terzo a distanza. Mamdani si è dichiarato, in quanto musulmano progressista che lotta per le proprie convinzioni, “il peggior incubo di Donald Trump”, un sindaco che non avrà bisogno di aiuto per la campagna elettorale come Cuomo, che Trump ha dichiarato di preferire. Le differenze tra i due candidati non solo hanno caratterizzato la campagna elettorale, ma probabilmente determineranno anche l'andamento dei prossimi anni. Trump detiene un potere significativo sui fondi federali destinati a New York City, dove il bilancio operativo per il 2026 si basa su 7,4 miliardi di dollari di finanziamenti federali, poco più del 6 per cento del bilancio totale, e un recente rapporto del controllore dello stato di New York ha avvertito che “quasi tutti gli aiuti operativi federali che affluiscono alla città potrebbero essere soggetti a tagli o eliminazioni”.

L'Amministrazione Trump ha già congelato 18 miliardi di dollari di spesa per le infrastrutture nell'ambito di tagli più ampi che hanno avuto un impatto enorme sulle grandi città. Trump ha fatto delle lotte con le città governate dai democratici una caratteristica distintiva del suo secondo mandato. Il giorno dopo che Adams si è ritirato dalla corsa, Trump, che aveva incoraggiato Adams a farsi da parte e lasciare il posto a Cuomo, ha detto che intendeva inviare truppe federali a New York, come l'Amministrazione ha fatto in altre città, per “ripulire la città dal crimine in circa 30 giorni”. “Ci sono voluti 12 giorni per Washington, D.C., quindi New York è più grande, e Chicago, abbiamo già fatto molti progressi nonostante la lotta del governo”, ha aggiunto Trump. “Vogliamo ripulire tutte queste città”.

I repubblicani stanno già facendo di Mamdani il volto della loro opposizione, con l'intenzione di utilizzarlo come strumento di raccolta fondi per le elezioni di medio termine. “La gente non sa chi sia. Quindi inizierà la corsa per definirlo, e Trump è un maestro nel definire i suoi avversari”, ha detto Ron Bonjean, stratega repubblicano. “Ha appena trovato il bersaglio perfetto”.

Zohran Mamdani

Mamdani ha lanciato la sua campagna nei quartieri del Bronx e del Queens che hanno votato più massicciamente per Trump nelle elezioni del 2024, conducendo interviste per strada che sono diventate virali. La gente ha raccontato a Mamdani di avere difficoltà a pagare l'assistenza all'infanzia, i trasporti, la spesa e l'affitto, e di avere sempre meno fiducia nella democrazia. Mamdani ha quindi adottato l'accessibilità economica come messaggio principale, attaccando ripetutamente Trump per non aver mantenuto la promessa di abbassare i costi. Nonostante tutta l'attenzione su Trump, la campagna di Mamdani ha mantenuto un focus disciplinato sulla questione dell'accessibilità economica della città. Propone di finanziare le sue ambiziose proposte aumentando l'imposta sul reddito di due punti percentuali per i residenti che guadagnano più di 1 milione di dollari e aumentando l'aliquota dell'imposta sulle società per allinearla a quella del New Jersey.

A metà ottobre ha fatto campagna nel quartiere di Forest Hills nel Queens con la deputata democratica di New York Alexandria Ocasio-Cortez e il senatore del Vermont Bernie Sanders. Quando il governatore democratico di New York Kathy Hochul è salita sul palco quella sera, il pubblico ha immediatamente intonato il coro “Tassate i ricchi!”, una critica al suo rifiuto dichiarato di sostenere gli aumenti fiscali proposti da Mamdani.

Andrew Cuomo

Cuomo ha cercato di attirare i democratici più moderati e ha attaccato l'identità musulmana di Mamdani definendolo antisemita. Ha sostenuto che, in qualità di ex governatore che si è già scontrato con Trump durante la pandemia di Covid-19 e ha collaborato con lui quando necessario, è la persona migliore e più esperta per governare la città più grande d'America. La giovinezza e l'inesperienza di Mamdani permetterebbero a Trump di tagliare il giovane socialista democratico “come un coltello caldo nel burro”, ha affermato Cuomo durante un dibattito delle primarie. Ha ribadito lo stesso concetto nell'ultimo dibattito delle elezioni generali: Trump “pensa che sia un ragazzino e lo metterà al tappeto”, ha detto Cuomo riferendosi a Mamdani, usando un termine gergale yiddish per indicare il fondoschiena. "È una questione di equilibrio, ma bisogna essere aggressivi quando serve. Ma si vuole cooperare per ottenere risultati positivi in questa città, e si ha bisogno dell'aiuto federale". Mamdani ha detto che risponderebbe al telefono se Trump volesse aiutare a rendere New York più accessibile, ma che lo combatterebbe sulla questione dell'immigrazione e dei tagli al bilancio.

Today, I'm releasing my final ad of this campaign: “New Day”



I've spent my life fighting for this city, and I still believe in its future. New York is ready for a new day:



5,000 more cops on the beat to keep our streets safe

Getting the homeless off the streets and into… pic.twitter.com/fDBn7JOudZ — Andrew Cuomo (@andrewcuomo) October 29, 2025

La schiacciante popolarità di Mamdani tra i giovani democratici rappresenta un insolito segno di entusiasmo popolare per un partito alle corde dopo la vittoria schiacciante dei repubblicani lo scorso novembre. Ma questo entusiasmo ha lasciato i democratici dell'establishment profondamente preoccupati. Hochul, una centrista, ha aspettato fino a settembre per appoggiare Mamdani e ha chiarito che tra loro c'erano significative divergenze. Tuttavia, nel suo appoggio ha affermato che “alla luce delle politiche ripugnanti e distruttive che escono ogni giorno da Washington, avevo bisogno di sapere che il prossimo sindaco non sarebbe stato qualcuno disposto a cedere di un millimetro al presidente Trump”. È stata una velata frecciatina a Cuomo, che Trump ha identificato come il suo vincitore preferito.

Il leader della minoranza al Senato Charles E. Schumer, che vive a Brooklyn, non ha appoggiato Mamdani. Il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries, un altro newyorkese, ha resistito fino a poche settimane prima delle elezioni. Con l'immagine del partito in crisi in vista delle pericolose elezioni di medio termine, diversi donatori di Hochul hanno espresso in privato la loro preoccupazione per il suo appoggio. Le elezioni del 4 novembre sono diventate un referendum non solo sul futuro di New York, ma anche sulla capacità di un populista progressista di resistere alla piena forza dell'intimidazione presidenziale. Trump ha ripetutamente minacciato di tagliare i fondi a New York e di “prendere il controllo” della città se Mamdani avesse vinto. Alla vigilia del giorno delle elezioni, Trump ha pubblicato sui social media una lunga dichiarazione in cui attaccava Mamdani e sosteneva Cuomo. Ha scritto che era “altamente improbabile” che avrebbe inviato fondi federali a New York se Mamdani avesse vinto, “se non il minimo indispensabile”. Ha detto agli elettori: “Dovete votare per [Cuomo]”.

Mamdani ha promesso di combattere Trump “in ogni fase del percorso”, insistendo sul fatto che “troppo spesso trattiamo le dichiarazioni di Donald Trump come se fossero legge”. Cita le città della California, dove i leader locali hanno collaborato per respingere i tentativi di Trump di trattenere i fondi federali e inviare le truppe della Guardia Nazionale nella città: “Per ogni dollaro speso in spese legali, hanno recuperato più di 30.000 dollari in fondi federali”. Mamdani è in linea sia con Hochul che con il procuratore generale di New York Letitia James, che ha citato in giudizio l'Amministrazione Trump e ha combattuto con aggressività le politiche del presidente. Nessuna delle due donne è in buoni rapporti con Cuomo.

Durante un evento elettorale nell'Upper Manhattan il mese scorso, James – alla sua prima apparizione pubblica dopo l'incriminazione per frode ipotecaria da parte del Dipartimento di Giustizia di Trump – ha espresso solidarietà a Mamdani, che ha definito il suo “fratellino” e “una delle voci più coraggiose nella storia della politica di New York City”. Senza menzionare Trump per nome, ha aggiunto in modo provocatorio: “Se ce l'hai con me, ce l'hai con tutti noi”. Mamdani si è rivolto al loro nemico politico comune: “Siamo in un periodo di oscurità politica: Donald Trump e i suoi agenti dell'ICE stanno strappando i nostri vicini immigrati dalla nostra città proprio davanti ai nostri occhi. La sua amministrazione autoritaria sta conducendo una campagna di ritorsione senza esclusione di colpi contro chiunque abbia osato opporsi a lui”.

I suoi sostenitori dicono di non essere intimiditi. Seema Malik, che lavora per la società di sviluppo economico della città, ha partecipato alla manifestazione nell'Upper Manhattan perché “abbiamo bisogno di nuova energia in politica”. Alla domanda sugli attacchi di Trump nel caso Mamdani diventasse sindaco, ha risposto: "Non possiamo averne paura. Trump dirà quello che vuole, e chissà cosa potrebbe fare anche se Cuomo venisse eletto. Quindi affrontiamo una sfida alla volta".

Hanno collaborato Liz Goodwin, Shayna Jacobs ed Emily Davies.

Copyright Washington Post