L'antisemitismo è di tendenza

Gli islamisti hanno imparato a parlare il linguaggio degli attivisti per la giustizia sociale. L'articolo di Jacob Howland sul Tablet americano

"E’ ufficiale: l’odio per gli ebrei è di tendenza tra i millennial e la generazione Z più anziana” scrive Jacob Howland sul Tablet americano. “Il 28 giugno, i cori del rapper Bobby Vylan, ‘Morte, morte all’Idf’, sono stati trasmessi dalla Bbc e ripresi con entusiasmo da decine di migliaia di persone tra i 200 mila spettatori presenti al Glastonbury Festival, molti dei quali sventolavano bandiere palestinesi. ‘Diamine sì, dal fiume al mare’, ha intonato Vylan, dal nome azzeccato, ‘la Palestina deve essere, sarà, inshallah, sarà libera!’. L’esibizione di Vylan è stata il coronamento della vittoria di Zohran Mamdani alle primarie democratiche del 24 giugno per la carica di sindaco di New York, la città con la più grande popolazione ebraica (1,3 milioni) al di fuori di Tel Aviv. Mamdani, che sostiene il movimento per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni, ha espresso il suo ‘amore’ per i finanziatori di Hamas condannati e ha difeso gli appelli a ‘globalizzare l’Intifada’, ha ottenuto il 52 per cento dei voti degli under 45 alle primarie. Molti dei fan di Vylan e la base di Mamdani, composta da elettori giovani, bianchi, laureati e benestanti, concorderebbero senza dubbio sul fatto che ‘esiste una sola soluzione: l’Intifada, la rivoluzione!’.

Ma quale problema intende risolvere questa Intifada globalizzata? Evidentemente, non si tratta solo di Israele, ma anche dell’occidente, i cui valori fondamentali e i cui successi sono incarnati dallo stato ebraico. La ‘soluzione’, quindi, non è semplicemente quella di ripulire la terra dagli ebrei ‘dal fiume al mare’, ma anche di sradicare la civiltà occidentale. L’odio aperto verso gli ebrei dilaga in periodi di instabilità sociale e licenza, quando la decenza e il decoro che li proteggono dalle aggressioni dei loro concittadini vengono sospesi. L’affermazione che gli ebrei uccidessero bambini cristiani per usarne il sangue nella preparazione della matzah di Pesach ha offerto una scusa per torturare e assassinare intere comunità dal XII secolo fino almeno al 1946, quando 42 ebrei furono massacrati a Kielce, in Polonia. Oggi, la ‘calunnia del sangue’ torna in una nuova forma: l’accusa che Israele stia prendendo di mira gli abitanti di Gaza, in particolare i bambini, per genocidio. Propagata da persone che interiormente disprezzano gli insegnamenti morali e spirituali del cristianesimo, inclusi antisemiti di estrema destra, questa maligna falsità ha alimentato una diffusa indignazione e sdegno in occidente. Alcuni hanno preso in mano la situazione, prendendo di mira gli ebrei ovunque si trovino. Celebrando il sangue versato e i corpi straziati degli ebrei, la variegata assemblea di antisemiti ha sostituito il vincolo con Dio con un moderno culto pagano.

Gli eventi recenti mostrano un andamento crescente di accuse e attacchi. Il 20 maggio, il sottosegretario generale per gli Affari umanitari delle Nazioni Unite ha lanciato un avvertimento urgente durante un’intervista alla Bbc: ‘Ci sono 14 mila bambini [a Gaza] che moriranno nelle prossime 48 ore se non riusciremo a raggiungerli’ con aiuti umanitari. Sebbene questa assurda affermazione sia stata rapidamente smentita, è diventata immediatamente virale ed è stata diffusa in lungo e in largo dai media mainstream negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia. Personaggi di alto profilo, come la giornalista Katie Couric, che ha 1,6 milioni di follower su X, l’hanno ripubblicata. Il giorno dopo, una coppia che lavorava all’ambasciata israeliana, Yaron Lischinsky, 30 anni, e Sarah Milgrim, 26 anni, sono stati uccisi fuori dal Capital Jewish Museum di Washington, D.C., da un uomo che ha dichiarato alla polizia: ‘L’ho fatto per la Palestina. L’ho fatto per Gaza’. Pochi giorni dopo, il 1° giugno, un egiziano al grido di ‘Sono assassini! Quanti bambini avete ucciso!’ ha attaccato i manifestanti a Boulder, in Colorado, che chiedevano il rilascio degli ostaggi israeliani. L’uomo ha ferito 15 persone, tra cui un sopravvissuto all’Olocausto. Una delle vittime, l’82enne Karen Diamond, è morta per le ferite riportate.

La calunnia del sangue esprime brutti sentimenti di invidia e odio sepolti nei recessi più profondi della psiche. Come può un popolo destinato allo sterminio fin dai tempi di Mosè camminare ancora sulla terra? Il Libro dell’Esodo risponde che il popolo d’Israele è favorito dalla potenza divina di un Dio amorevole. Nella sua lettera ai Romani, anche Paolo afferma l’amore di Dio per gli ebrei. Gli odiatori degli ebrei, tuttavia, invertono questo rapporto, paragonando gli ebrei a insetti succhiasangue o vampiri: parassiti subumani e inumani, così lontani dal favore divino da essere completamente demoniaci. Inoltre, la calunnia del sangue perverte una pratica religiosa fondamentale dell’ebraismo e del cristianesimo che commemora il sostentamento amorevole di Dio. La matzah di Pesach ricorda il ‘pane d’afflizione’ che era il pasto frettoloso degli schiavi israeliti in fuga, il pane azzimo che Dio ordinò loro di preparare nella loro fuga verso la libertà. E’ ciò che Gesù teneva in mano durante il seder di Pesach che era l’Ultima Cena, dando così vita al rituale che lega i cristiani tra loro e con un Dio che salva e redime.

Celebrando il sangue versato e i corpi straziati degli ebrei, la variegata assemblea di antisemiti ha sostituito il vincolo di Dio con un moderno culto pagano. Il capro espiatorio degli ebrei in occidente è parte integrante di una cultura ri-imbarbarita, che approva la violenza politica. Un recente sondaggio della Rutgers University ha rilevato che il 55 per cento di tutti coloro che si autodefiniscono ‘liberali’ crede che uccidere sia un mezzo giustificabile per perseguire i propri obiettivi politici – e gli conferisce un significato teologico. Se la morte di George Floyd e la successiva canonizzazione come martire laico hanno giustificato le rivolte urbane durante le quali duemila agenti di polizia sono rimasti feriti, migliaia di aziende e proprietà sono state saccheggiate e vandalizzate e 17 persone sono state uccise, la santificazione dell’omicidio a sangue freddo è seguita a breve. Dopo che Luigi Mangione ha ucciso a colpi d’arma da fuoco l’amministratore delegato di UnitedHealthcare Brian Thompson nel 2024, sono apparse immagini di Mangione con un’aureola, in un mantello verde con un cuore sacro rosso, sotto il titolo ‘San Luigi, Patrono dell’accesso all’assistenza sanitaria per tutti’.

Questi sviluppi sottolineano la convergenza globale di movimenti politici e religiosi militanti. Gli islamisti hanno imparato a parlare il linguaggio degli attivisti per la giustizia sociale, mentre i radicali di estrema sinistra hanno imparato a inquadrare la lotta ideologica come una guerra santa. La vita umana ha poco valore per entrambi. Il passaggio dall’autoimmolazione per la Palestina ai cosiddetti attentati auto-martirio è una o due brevi tappe su un treno che ha lasciato da tempo la stazione della politica pacifica. L’obiettivo finale di coloro che hanno sposato islamismo e marxismo, come ha ammesso il Columbia University Apartheid Divest (un gruppo di oltre cento organizzazioni anti-israeliane), è ‘lo sradicamento totale della civiltà occidentale’. Ciò significherebbe un mondo senza libertà politica ed economica, libertà di parola e di opinione, pari diritti per donne e minoranze, progresso tecnologico, filosofia, scienza, arte, letteratura, musica e le benedizioni delle tradizioni ebraica e cristiana.

L’odio per Israele e gli ebrei è in fondo un disprezzo nichilista per la vita libera e prospera che l’occidente ha assicurato a miliardi di persone. Israele incarna non solo i frutti abbondanti della civiltà occidentale, ma anche le condizioni per la loro esistenza: confini solidi, orgoglio nazionale e libero mercato; solidi legami sociali e un vigoroso obiettivo comune. Queste condizioni sono molto diffamate (in particolare nel caso dello stato ebraico) perché ostacolano qualsiasi tipo di globalizzazione politica o religiosa, che si tratti di socialismo, islamismo o di un governo tecnocratico d’élite. Sebbene non ci sia modo di cambiare idea agli antisemiti più accaniti, gli occidentali che sottopongono Israele e il suo popolo a critiche feroci perché inclini a sostenere una o più di queste cause farebbero bene a riflettere su questo insegnamento biblico: ‘Ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; e tu sceglierai la vita, perché tu viva, tu e la tua discendenza’ (Deuteronomio 30:19)”.

(Traduzione di Giulio Meotti)