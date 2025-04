Trump allenta i dazi sulle auto

Le aziende saranno esentate dal pagamento di imposte aggiuntive, come quelle su alluminio e acciaio. Uno stop che darà ai produttori più tempo per aumentare la produzione negli Usa. Ricavi Stellantis meno 14 per cento nel primo trimestre e stime 2025 sospese

Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che attenua i dazi imposti alle case automobilistiche che lavorano negli Stati Uniti. Sebbene le tasse del 25 per cento sui veicoli importati rimangano in vigore, la Casa Bianca sta modificando i dazi per garantire che non si accumulino ad altri, come quelli sull'acciaio e l'alluminio. Anche le case automobilistiche che completano la produzione di auto negli Stati Uniti beneficeranno di una certa esenzione dai dazi sui componenti auto importati per due anni. Con questa mossa, il presidente Trump si mostra "flessibile" e concede più tempo ai costruttori per affrontare la transizione. "È un piccolo aiuto", ha detto alla Casa Bianca martedì, prima di imbarcarsi su un volo per il Michigan, stato dell'auto americano, dove ha tenuto un evento - stile comizio elettorale - per festeggiare i primi 100 giorni della sua Amministrazione. Ma ha anche avvertito: chi non porterà la produzione negli Stati Uniti sarà "massacrato" dalla sua politica commerciale.

Si tratta a tutti gli effetti di una tregua per le aziende dell'auto che nelle scorse settimane avevano protestato contro le imposte, poiché queste avrebbero aumentato i costi di produzione e ridotto i profitti. L'automotive è uno dei principali motori di occupazione manifatturiera nell'economia americana ma anche un settore che dipende molto dalle catene di approvvigionamento transfrontaliere. Per esempio Stellantis, una delle tre grandi case automobilistiche di Detroit, aveva annunciato licenziamenti temporanei a causa dei dazi. Nel primo trimestre 2025 i ricavi netti del colosso automobilistico nato nel 2021 dalla fusione tra Fca e Psa sono stati il 14 per cento in meno dello stesso periodo 2024. Una performance appesantita, in particolare, dal Nord America, dove le spedizioni sono crollate del 20 per cento a 325 mila veicoli e i ricavi del 25 per cento a 14,42 miliardi. Stellantis sospende le stime per l’intero 2025.

I dazi sulle auto importate sono entrati in vigore ad aprile, quelli sui ricambi auto di importazione entreranno in vigore sabato prossimo, 3 maggio. Durante il primo anno di applicazione dei dazi, alle case automobilistiche verranno rimborsati i dazi sui ricambi auto importati fino al 3,75 per cento del prezzo di listino di un'auto prodotta negli Stati Uniti. L'agevolazione si riduce nel secondo anno e si interrompe nel terzo. I ricambi auto provenienti da Canada e Messico che rispettano l'accordo commerciale fra i tre paesi rimarranno esenti da dazi. .

L'agevolazione per le componenti andrà a vantaggio anche delle aziende straniere, a patto che producano le loro auto negli Stati Uniti. Si tratta di una disposizione pensata per incoraggiarle a trasferire posti di lavoro nelle fabbriche americane.

I dazi ridotti saranno retroattivi, il che significa che le case automobilistiche che hanno già pagato imposte più elevate riceveranno indietro una parte di quella somma.

Questa frenata aiuterà le aziende a "investire ancora di più nell'economia statunitense", ha dichiarato Mary Barra, ceo di General Motors. "Apprezziamo le proficue conversazioni con il Presidente e la sua amministrazione e non vediamo l'ora di continuare a lavorare insieme", si legge in una nota dell'azienda. Tuttavia secondo Erin Keating, analista del settore presso Cox, sentito dal Washington Post, non si prevede che la riduzione dei dazi si traduca in un sostanziale sollievo dai prezzi che stanno iniziando a salire a causa dei dazi. Keating sostiene che l'allentamento dei dazi non cambierà "il modo in cui i produttori stabiliscono i prezzi, almeno nel breve termine".

L'ordine esecutivo segna l'ultima inversione di tendenza della Casa Bianca in tema dazi. L'Amministrazione ha dovuto affrontare forti critiche e il crollo dei mercati finanziari, che l'hanno portata ad annunciare un rinvio di tre mesi di alcune misure ed esenzioni temporanee dai dazi all'importazione per alcuni prodotti elettronici, a beneficio di grandi aziende tecnologiche, tra cui Apple, HP e Dell. Wahington ha sospeso in parte e temporaneamente i dazi che aveva imposto a mezzo mondo, lasciando solo quelli alla Cina. Ma ora Trump ha detto ai suoi sostenitori in Michigan che ci sarà "un accordo equo con la Cina, [Pechino] vuole fare un accordo, noi vogliamo fare un accordo".