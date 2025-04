Quanto costa la Groenlandia

L’Ufficio del budget della Casa Bianca sta facendo una stima del prezzo dell’isola danese, di conquista e di mantenimento. La prima offerta sarà: vi diamo più di quel che vi dà Copenaghen

La Casa Bianca sta preparando una stima di quanto costerebbe al governo federale controllare il territorio della Groenlandia, secondo tre persone informate sulla questione, il tentativo più concreto per trasformare il desiderio del presidente Donald Trump di acquisire l’isola danese in una politica fattibile.

Mentre le richieste di Trump hanno suscitato l’indignazione internazionale e un rimprovero da parte della Danimarca, nelle ultime settimane i funzionari della Casa Bianca hanno preso provvedimenti per determinare i dettagli finanziari di una Groenlandia che diventi un territorio degli Stati Uniti, compreso il costo della fornitura di servizi governativi per i suoi 58 mila abitanti.

All’Ufficio del bilancio della Casa Bianca, s’è cercato di capire il costo potenziale di mantenere la Groenlandia se venisse acquisita, hanno detto due delle tre fonti. Si sta anche cercando di stimare quali entrate per il Tesoro degli Stati Uniti potrebbero derivare dalle risorse naturali della Groenlandia. Un’opzione in fase di analisi è quella di offrire al governo della Groenlandia un accordo più vantaggioso rispetto a quello dei danesi, che attualmente sovvenzionano i servizi dell’isola per un importo di circa 600 milioni di dollari l’anno. “Si tratta di una cifra molto più alta”, ha detto un funzionario che ha familiarità con i piani, che come altri ha parlato in forma anonima. “Il punto è: ‘Vi pagheremo più di quanto faccia la Danimarca’”.

Trump ha ripetuto più volte che gli Stati Uniti “prenderanno” la Groenlandia, “al 100 per cento”, ha ribadito sabato parlando a Nbc News. Alla domanda se ciò comporterà l’uso della forza, ha risposto che c’è una “buona possibilità di farlo senza l’uso della forza militare”, ma “non tolgo nessuna opzione dal tavolo”. La pianificazione interna suggerisce che le ambizioni dell’Amministrazione di acquisire la Groenlandia vanno oltre le dichiarazioni del presidente e cominciano a riflettersi nella politica del governo. L’interesse di Trump a strappare il controllo dell’isola a un alleato della Nato ha suscitato sconcerto e incredulità a Copenaghen, che ha ripetutamente offerto apertura all’idea che Washington aumenti la sua presenza militare ed economica in Groenlandia senza modificare i confini territoriali. La premier danese Mette Frederiksen ha in programma una visita di tre giorni sull’isola, su invito del nuovo governo groenlandese, anche per dimostrare l’impegno della Danimarca ad approfondire i legami con l’isola.

Un alto funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che l’Amministrazione sta analizzando il costo stimato dell’acquisizione della Groenlandia, tenendo conto anche dei costi per la fornitura di servizi ai cittadini. I funzionari del bilancio stanno ancora lavorando per determinare quale potrebbe essere il costo, ha detto il funzionario della Casa Bianca. “Si sta discutendo su quale sarebbe il rapporto costi-benefici per gli Stati Uniti d’America se dovessimo acquisire la Groenlandia”, ha detto il funzionario. “Quanto ci costerebbe mantenere la Groenlandia come territorio degli Stati Uniti?”. Il funzionario ha aggiunto che le analisi dei costi si basano “sul fatto che i groenlandesi votino e sostengano questo progetto”.

“Se la acquisiamo, quanto ci costerà prenderci cura di queste persone come parte del nostro ombrello artico?”, ha detto il funzionario. Tra le potenziali acquisizioni che Trump ha ventilato, tra cui il Canada e il canale di Panama, “considera la Groenlandia come la più facile”, ha detto il funzionario, e “ha senso dal punto di vista della sicurezza nazionale, secondo il presidente”.

I leader della Groenlandia hanno reagito al desiderio di Trump di rivendicare la loro isola dichiarando che il futuro sarà determinato dai groenlandesi e da nessun altro. “Dobbiamo ascoltare quando gli altri parlano di noi. Ma non dobbiamo essere scossi”, ha scritto domenica su Facebook il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen. Si è insediato venerdì dopo un’elezione in cui i progetti di Trump per la Groenlandia hanno giocato un ruolo importante. “Non dobbiamo agire per paura. Dobbiamo rispondere con pace, decoro e unità. Ed è attraverso questi valori che dobbiamo mostrare chiaramente e con calma al presidente americano che la Groenlandia è nostra”, ha scritto Nielsen. L’ufficio della premier danese non ha risposto a una richiesta di commento.

La scorsa settimana il vicepresidente J. D. Vance è diventato il più alto funzionario statunitense ad aver visitato la Groenlandia, recandosi in una base militare americana con il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz e moglie Usha Vance. Ha criticato la gestione della Danimarca del vasto territorio insulare e ha detto che Washington sarebbe un partner migliore. “Il nostro messaggio alla Danimarca è molto semplice. Non avete fatto un buon lavoro con il popolo della Groenlandia. Avete investito poco nella popolazione della Groenlandia e avete investito poco nell’architettura di sicurezza di questa incredibile, bellissima terra piena di persone incredibili”, ha detto: “Non possiamo ignorare questo luogo. Non possiamo ignorare i desideri del presidente, ma soprattutto non possiamo ignorare l’invasione russa e cinese in Groenlandia. Dobbiamo fare di più”.

Trump considera il controllo della Groenlandia come una vittoria strategica per gli Stati Uniti, sia per le sue risorse minerarie sia per la sua posizione strategica. Situata in un punto nevralgico tra l’Oceano Artico e l’Oceano Atlantico, la Groenlandia è vicina a rotte importanti per il trasporto marittimo e anche per gli spostamenti militari, compresi i sottomarini che sono un modo cruciale per i paesi che possiedono armi nucleari di proiettare il loro potere. Ma non è ancora in cima alla lista delle questioni di sicurezza nazionale, ha ammonito il funzionario della Casa Bianca, descrivendo l’acquisizione della Groenlandia come un “bonus play” da realizzare dopo la fine della guerra tra Russia e Ucraina, garantire la pace in Israele e a Gaza e scoraggiare l’Iran, tutti punti all’ordine del giorno per quest’anno.

L’analisi dei costi è stata effettuata per Russell Vought, direttore dell’Ufficio di gestione e bilancio, dalla divisione Affari internazionali dell’ufficio. L’Amministrazione Trump spera in parte di convincere l’opinione pubblica statunitense che il governo federale recupererebbe i costi in Groenlandia attraverso le royalties sui minerali e le tasse pagate per le attività commerciali. Un’altra persona che ha familiarità con la questione, che ha parlato a condizione di anonimato per descrivere le conversazioni private con i funzionari dell’Amministrazione, ha detto che la Casa Bianca sta esaminando i modi per “addolcire la pillola” e rendere più attraente per la Groenlandia far parte degli Stati Uniti. Ma il potenziale ritorno economico delle risorse minerarie della Groenlandia è tutt’altro che chiaro. L’estrazione dei minerali può essere imprevedibile e il clima rigido del territorio aumenta le difficoltà. Il governo groenlandese ha anche respinto alcuni progetti minerari del passato. “L’idea che gli Stati Uniti vogliano stabilire un’estrazione su larga scala di giacimenti che non sono stati esplorati, che potrebbero non essere economici e che sono attualmente sotto i ghiacci in un paese che non ci vuole, non supera il test della risata”, ha dichiarato Alex Jacquez, che è stato un alto funzionario dell’Amministrazione Biden. “Questa non è altro che una copertura per le fantasie coloniali di Trump e un’opportunità per gli investitori a lui collegati di fare soldi facili”.

Tuttavia, Trump ha fatto riferimento al “destino manifesto” nel suo obiettivo di espandere il territorio degli Stati Uniti, concentrandosi su Groenlandia, Canada e canale di Panama. “Il Presidente Trump è ossessionato dalla Groenlandia, per la sua importanza per la sicurezza nazionale”, ha dichiarato Steve Bannon, che per un certo periodo è stato il capo stratega del presidente durante il suo mandato. “Questa è la più brillante strategia navale di sempre ed è essenziale per proteggere il paese per sempre. Ci sarà un accordo”. A gennaio, l’American Action Forum, un think tank di centrodestra, ha dichiarato che il prezzo di mercato delle riserve minerarie della Groenlandia suggerisce un prezzo di 200 miliardi di dollari per l’acquisto dell’isola, ma che il suo valore strategico nell’Atlantico settentrionale è più vicino ai 3.000 miliardi di dollari. “In questo momento, abbiamo solo un luogo dove possiamo monitorare ciò che accade nell’Atlantico settentrionale, ed è l’Islanda. La Groenlandia, con la ritirata delle calotte polari, offrirebbe questo e le rotte di navigazione: è una posizione più strategica”, ha dichiarato Doug Holtz-Eakin, presidente del gruppo.

In passato l’espansione territoriale degli Stati Uniti è avvenuta tramite acquisizioni o guerre. Le Isole Vergini americane furono acquistate dalla Danimarca nel 1917. Guam, Porto Rico e le Filippine sono state sottratte alla Spagna alla fine della guerra ispano-americana e le Filippine hanno poi ottenuto l’indipendenza. Le Hawaii sono state annesse dopo che la loro monarchia è stata rovesciata in un colpo di stato che, come ha in seguito riconosciuto il Congresso, aveva visto la partecipazione degli Stati Uniti. Secondo gli analisti, le ambizioni di Trump sembrano contenere un mix di ideologia e calcolo economico. “Uno dei vantaggi che hanno in mente è quello di ricreare l’ethos della frontiera americana. E’ difficile quantificarlo in termini monetari”, ha dichiarato Sam Hammond, economista della Foundation for American Innovation, un think tank di centrodestra. “Ma i vantaggi più pratici per la sicurezza nazionale includono l’uso della Groenlandia come terreno di sosta per costruire rompighiaccio e proiettare il controllo sull’Artico, acquisendo naturalmente più terra e risorse naturali”.

