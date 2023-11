“Per vincere, Israele non deve commettere errori”. Parla Nahum Barnea

“Dal giorno uno, Israele ha due dilemmi: gli ostaggi, se sono la priorità numero uno o due, se fare un grande scambio o tanti piccoli scambi, e quale sarà il prezzo per il cessate il fuoco; e lo smantellamento di Hamas, la pressione internazionale”. Così al Foglio Nahum Barnea, il più famoso giornalista israeliano, veterano di Yedioth Ahronoth. “Ci sarà un parziale scambio di prigionieri e un cessate il fuoco. Stiamo avendo a che fare con un nemico crudele. Ora l’esercito ha il controllo del nord di Gaza, ma c’è un dilemma perché Hamas controlla centro e sud. Hanno perso la capitale ma non significa che non possano controllare la popolazione da Khan Yunis e Rafah”. I tempi della guerra. “L’esercito e Netanyahu parlano di un anno, ma non possiamo tenere i riservisti per più di qualche mese. Nove, forse. La guerra evolverà. Ho definito l’attacco del 7 ottobre come un domino. La situazione è cambiata drammaticamente, anche per 200mila israeliani che se ne sono andati dalle proprie case. E la situazione è cambiata anche con i paesi arabi moderati”.

