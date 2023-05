Il 9 maggio dai tre significati: per Putin, i dissidenti e von der Leyen a Kyiv

Uno dei motti del Cremlino in occasione del 9 maggio, giornata in cui festeggia la vittoria dell’Unione sovietica contro la Germania nazista, è “possiamo farlo di nuovo”, stravolgendo il senso della festa che era nata per ricordare la fine dell’invasione dell’esercito di Hitler e non per minacciare l’invasione di uno stato vicino accusato, senza alcun fondamento, di avere un governo nazista. Il motto dell’opposizione russa che vive in esilio, o che è stata imprigionata o che rimane in Russia convivendo con la paura della repressione, è invece “non succederà più”, in riferimento alla guerra, allo scontro tra potenze, ai crimini, alla sofferenza e alla morte che un conflitto porta con sé. Il motto che invece ieri la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha espresso a Kyiv è stato: renderemo “possibile l’impossibile”, un’Ucraina libera e pacifica nell’Unione europea. Se Vladimir Putin era nella Piazza Rossa per ricordare la fine della Grande guerra patriottica e l’inizio di un nuovo conflitto figlio di un patriottismo deformato, von der Leyen era a Kyiv per celebrare la festa dell’Europa, vicino al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il confine tra Russia e Ucraina è sottile e pericoloso, ma ieri, quella linea tormentata divideva anche due storie e due universi.

