Il “no” dell'Academy a Zelensky e un presentatore “cento per cento cinese”

Anche quest’anno, per la seconda volta consecutiva, l’Academy ha rifiutato la presenza (virtuale) del presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la cerimonia degli Oscar che si terrà domenica 12 marzo. Zelensky, secondo la rivista Variety, aveva presentato richiesta tramite l’agente della Wme Mike Simpson di apparire con un video messaggio sulla Abc, che trasmette la cerimonia in diretta. Dall’invasione russa dell’Ucraina, il 24 febbraio 2022, i discorsi del leader ucraino sono stati accolti in numerose serate di premiazione e festival cinematografici: Cannes, Venezia, Grammy Awards, Golden Globes, Berlino – dove è stato presentato in anteprima il film di Sean Penn Superpower, sulla leadership di Zelensky durante la guerra.

