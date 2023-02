Che cosa porta (e cosa no) Ursula oggi a Kyiv

Bruxelles. Ursula von der Leyen oggi sbarcherà in Ucraina con oltre una decina dei suoi commissari per la prima riunione di sempre tra la Commissione e il governo di Volodymyr Zelensky. Domani la presidente della Commissione sarà raggiunta dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, per il primo summit Ue-Ucraina da quando è iniziata la guerra. A tre settimane dal primo anniversario dell’aggressione di Vladimir Putin, i due eventi vogliono inviare un chiaro messaggio ai cittadini ucraini, alla Russia e al mondo: l’Ue mette tutto il suo peso politico dietro a Zelensky, nel momento in cui si prepara a una nuova fase del conflitto. Il duplice incontro sarà carico di retorica sul posto riservato all’Ucraina all’interno dell’Ue, dopo la storica decisione di concedere lo status di candidato lo scorso giugno. Von der Leyen sottolineerà i progressi realizzati a tempo record.

