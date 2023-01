I russi verso la conquista di Soledar. Il racconto dei soldati ucraini tra ghiaccio e pugnali

I russi stanno prendendo Soledar, il piccolo villaggio a neanche venti minuti di auto (quando le strade erano integre) da Bakhmut. Soledar ormai non esiste più, è diventata famosa per queste due foto satellitari messe a confronto: una di agosto con ogni cosa al suo posto, e una di adesso in cui la superficie del paesino corrisponde a una concentrazione scura di crateri nel terreno. Kyiv sostiene "i combattimenti continuano", non tutto il villaggio è in mano ai russi, ma non durerà per molto. Prendere Soledar non serve a nient’altro che a prendere Bakhmut, scendendo giù verso sud ovest.

