La Russia offre all'Europa il gasdotto Yamal, per ora la scommessa del freddo è perdente

Il vice-primo ministro russo, Alexander Novak, per la prima volta apre alla ripresa dei flussi di gas, mentre l'Unione europea in questi mesi, con abilità e fortuna, ha gestito bene gli stoccaggi e ha messo in campo strategie di diversificazione energetica. Ma non è finita

Il vice-primo ministro russo, Alexander Novak, per la prima volta apre alla ripresa dei flussi di gas russo all’Europa. In un’intervista con l’agenzia Tass, ha spiegato che “il mercato europeo rimane rilevante poiché persistono carenze di gas e abbiamo tutte le opportunità per riprendere le forniture… Per esempio, il gasdotto Yamal, interrotto per motivi politici, rimane inutilizzato”. I transiti attraverso Yamal – che porta metano dalla Siberia in Germania attraverso Bielorussia e Polonia – si sono fermati a marzo, quando Varsavia si era rifiutata di aderire al diktat di Mosca sul pagamento in rubli dei rifornimenti. Contemporaneamente, l’ex presidente (e ora numero due del Consiglio di sicurezza russo), Dmitry Medvedev, ha affidato a Twitter la sua previsione secondo cui nel 2023 il gas raggiungerà il prezzo di 5 dollari al metro cubo (circa 500 euro/MWh). Una prospettiva, questa, che al momento sembra del tutto irrealistica.