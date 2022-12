La caccia alle streghe dei quotidiani italiani sul Qatar gate

Chissà se il Guardasigilli Carlo Nordio riuscirà nei prossimi mesi a tenere fede alla promessa fatta nei giorni scorsi di porre un freno alla “porcheria” della diffusione “pilotata e arbitraria” delle intercettazioni, e più in generale alla gogna mediatico-giudiziaria. Ciò che è certo è che nessun intervento legislativo potrà fermare la tendenza (diventata normalità dai tempi di Mani pulite) degli organi di informazione italiani a trasformare ogni caso giudiziario in una grande caccia alle streghe, in un gigantesco ventilatore da accendere dopo averci infilato il letame dentro. Lo conferma quanto sta accadendo attorno allo scandalo di corruzione che ha travolto il Parlamento europeo. Il riserbo con cui la procura federale belga sta portando avanti l’inchiesta si scontra con la volontà dei quotidiani italiani di sbattere i colpevoli in prima pagina il prima possibile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE