Il rapporto tra diritto Ue e Costituzione tedesca secondo Huber

Karlsruhe. Martedì mattina il Bundesverfassungsgericht, il Tribunale costituzionale federale tedesco, ha respinto i ricorsi presentati contro Next generation (Ngeu), il piano europeo che prevede un indebitamento dell’Unione europea fino a 750 miliardi, risorse destinate agli Stati membri come prestiti e contributi a fondo perduto e che servono a combattere le conseguenze della pandemia e a ricostruire le economie continentali. Sono tante le questioni sulle quali il Tribunale era chiamato a esprimersi: la possibilità per l’Unione di indebitarsi, i limiti del piano, il suo fondamento giuridico. I ricorrenti avevano poi utilizzato un argomento classico: i rischi per la Germania, che potrebbe trovarsi nella situazione di dover corrispondere l’intero importo. Uno scenario lontano dalla realtà, come scritto nella sentenza. Ne abbiamo parlato con il giudice che l’ha redatta, Peter M. Huber, che proprio in questi giorni lascia, per scadenza del mandato, il Tribunale.

