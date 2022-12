La Corte di Karlsruhe si esprimerà sulla ratifica del Mes. Intanto approva il Next generation Eu

Luce verde dal Tribunale costituzionale federale tedesco al Next generation Eu. Per i giudici il piano dell’Ue, pur con tutte le cautele e i dubbi del caso, passa l’esame di costituzionalità. Ma questa è la prima delle sentenze attese. Karlsruhe deve esprimersi su due provvedimenti. Il primo è il Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, la cui riforma è stata approvata dal parlamento già nel 2021, ma la ratifica non è stata ancora firmata dal presidente Steinmeier proprio perché c’è un ricorso pendente. La decisione è attesa a brevissimo, prima di Natale: se anche questa legge passerà l’esame, non ci saranno più ostacoli alla ratifica tedesca e Steinmeier potrebbe firmare la legge entro la fine dell’anno. E’ una notizia rilevante per l'Italia, l’altro unico paese che non ha ancora ratificato la riforma del Mes, dato che il governo con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato di volere “aspettare la Corte di Karlsruhe” prima di procedere con la ratifica.

