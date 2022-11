Perché la Disney crede di non farcela senza il suo superboss Bob Iger

L’ex capo è stato messo tra parentesi e per un breve periodo sostituito da Chapek, il quale, senza le esperienze del #MeToo, della nascita della piattaforma di streaming, della gestione del mondo Marvel, non ha saputo reggere il ruolo

Star Wars, l’universo cinematografico Marvel, i Muppets, Indiana Jones, Toy Story, la 20th Century Fox, Hulu e National Geographic sono solo alcuni dei marchi, dei network e dei prodotti che sono entrati a far parte del mastodontico mondo Disney. Questa espansione dell’azienda a gigante dell’intrattenimento si deve soprattutto a un uomo, che per quindici anni ha guidato la Walt Disney Company: Bob Iger. Diventato ceo nel 2005 Iger, ebreo di New York con un lungo passato all’Abc, ha concluso acquisti miliardari, con Rupert Murdoch o George Lucas o Steve Jobs, e ha espanso il mondo di Micky Mouse in Asia, aprendo un parco divertimento a Shanghai e investendo in Cina oltre 5 miliardi di dollari.