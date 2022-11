Un argine chiamato Biden

L’annuncio della candidatura di Donald Trump alle presidenziali del 2024 arriva in un momento importante per l’America guidata da Joe Biden. Un momento in cui, dopo il buon risultato ottenuto dal presidente democratico alle elezioni di medio termine, vale la pena concentrarsi per una volta non tanto sugli errori degli avversari, quanto sui meriti dei vincitori. Joe Biden, che ieri al G20 in Indonesia ha incontrato la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, è uscito vincitore dalle elezioni di metà mandato sia per ragioni di natura politica sia per ragioni di natura culturale.

