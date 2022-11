Al Capitol Hill Club, il Gop fa i conti con la dipendenza da Trump

Queste midterm hanno bocciato le politiche del “Make America Great Again”. I repubblicani si chiedono quali siano stati gli errori e tutti indicano l'ex presidente, ma guardando i numeri non si può dire che il trumpismo sia stato spazzato via. Anche per questo c'è ancora molta cautela, perché farsi nemico il tycoon, pronto a ricandidarsi per Casa Bianca, è pericolosissimo

Washington. I repubblicani speravano in una red wave che non c’è stata. La consolazione potrebbe essere comunque il controllo della Camera. Ma questa inaspettata batosta ha già messo in fermento i circoli repubblicani a Washington, perché potrebbe scatenare una rivoluzione interna al partito. I risultati elettorali di queste midterm, che hanno premiato molti democratici, soprattutto governatori, potrebbero essere usati come scusa per scalzare Donald Trump dalla guida del partito. Nella sede dell’American Enterprise Institute (AEI), uno dei principali think tank conservatori, nessuno fa dichiarazioni, ma gli anti Trump iniziano già a organizzare riunioni cercando di ritirare dentro quei vecchi repubblicani allergici al populismo che se n’erano andati con l’arrivo di Trump. Il tentativo è ricostruire ora una resistenza fintanto che l’ex presidente è indebolito e convincere i più spaventati che se ci si organizza per tempo si può riuscire a creare un’alternativa conservatrice.