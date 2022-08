Il Libano distrutto non sa dove mettere il grano in arrivo da Odessa

A quasi due anni dall’anniversario dell’esplosione al porto di Beirut, quattro dei sedici silos, che fino ad allora contenevano l’85 per cento dei cereali importati dal Libano, sono collassati a causa di un incendio divampato da settimane. Il ministero della Salute ha avvertito gli abitanti della città di non uscire e di tenere le finestre chiuse almeno per ventiquattro ore per evitare di respirare le polveri di quel nuovo crollo che ha avvolto ciò che rimaneva in piedi della struttura. “E’ stato come tornare a vivere il 4 agosto 2020”, ha raccontato un testimone sentito dal Foglio, che si trovava nei pressi del porto. “Ci hanno detto di stare attenti perché quella polvere può farci male, abbiamo paura. I segni dell’esplosione non se ne andranno mai, torna tutto indietro”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE