Schröder e il mal di Russia. Una visita che impensierisce

Alcuni legami sono complessi da recidere, come quello tra l’ex cancelliere socialdemocratico tedesco Gerhard Schröder che, forse in preda alla nostalgia, avrebbe preso un volo con scalo a Baku, in Azerbaijan, per raggiungere la Russia. Schröder è andato in vacanza a Mosca: “E’ una bellissima città”, ha detto a un giornalista tedesco. L’ex cancelliere è partito domenica, e avrebbe scelto un albergo non lontano dalla sede di Rosneft, la compagnia petrolifera russa della quale era membro del consiglio di amministrazione. Ha lasciato l’incarico dopo che il Bundestag aveva deciso di privarlo di alcuni privilegi che gli erano rimasti in quanto ex cancelliere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE