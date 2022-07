Tra le statue di Dnipro che parlano di una storia rimossa

Dnipro, dal nostro inviato. Il 15 luglio ho camminato sul lungofiume di Dnipro fino a esserne esausto. Ho filmato ragazzi che ballavano, uomini e donne che pescavano con la canna o, alcuni, si bagnavano nel Dnieper, battelli-ristorante dai quali veniva fuori una musica forte, ho fotografato una coppia in posa con i suoi cinque bassotti. Ho visto che non solo Odessa rifiuta di farsi rubare l’estate e la felicità dalla guerra, anche a Dnipro è così, nonostante la vicinanza ai luoghi più accaniti – Zhaporizhzhia è a 80 km. Anzi, mentre Odessa è mutilata della metà in cui si specchia, il mare minato e chiuso, Dnipro è padrona del suo gran fiume. Poi era sera, tornavo verso l’albergo, e sei missili sono piovuti sulla città, vicini. Le persone in strada avevano bambini, erano spaventate, sono scomparse. C’era un anziano, lui è rimasto. Non ci capivamo tanto, ci additavamo il fumo nero delle esplosioni. Si fa amicizia, ci si accomiata malvolentieri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE